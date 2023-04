Catania, si barrica in casa e spara in strada

Catania, 7 aprile 2023 – Un uomo di 33 anni, C.T., si è barricato in casa a Catania e ha esploso diversi colpi di pistola in strada. L’uomo, che è solo dentro l’abitazione, in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia. Secondo fonti investigative il suo stato sarebbe alterato.

Sul posto, in viale San Teodoro, nel popoloso rione Librino, è presente personale delle forze dell'ordine. La strada è stata bloccata al traffico. Per la negoziazione è stato richiesto l’intervento di agenti specializzati provenienti da Palermo.

27 ottobre 2002: giovane si barrica in casa e spara in strada a Catania (Ansa)

Il precedente 20 anni fa

La vicenda odierna ricorda un episodio avvenuto 20 anni fa, quando un ex caporal maggiore dei paracadutisti, dopo aver litigato con il padre, si barricò in casa, da solo, sparando dalla finestra centinaia di colpi di pistola contro i passanti. Era la notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2002. L’ex parà poi fuggì a bordo di un’auto della polizia con la quale si schiantò contro un ponteggio edile nella centralissima piazza San Placido, dopo un inseguimento con sparatoria degno di una scena da film. A fermare la sua corsa fu uno scontro frontale, involontario, con una Fiat Punto: la volante si schiantò contro un'impalcatura edile, l’ex militare aprì lo sportello ed estrasse la pistola, ma i carabinieri spararono e lo centrarono sei volte. L’uomo venne poi ricoverato in ospedale dove un’operazione gli salvò la vita.

Notizia in aggiornamento