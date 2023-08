Catania, ragazza 25enne trovata impiccata. Fermati il compagno e un amico

Catania, 20 agosto 2023 - Gli investigatori non credono che Vera Schiopu, una ragazza moldava di 25 anni trovata impiccata ieri sera nelle campagne tra Ramacca e Paternò, si sia uccisa. Per questo motivo i carabinieri del nucleo investigativo di Catania, assieme a quelli della stazione di Ramacca, hanno fermato il compagno della donna, un manovale romeno, e un suo connazionale.

I militari dell'Arma sospettano che i due siano coinvolti nella morte violenta della giovane, trovata senza vita ieri sera nella casa di campagna in cui viveva, in contrada 'Sferro'. E' stato proprio il compagno a chiamare gli agenti affermando che la venticinquenne si sarebbe impiccata. Ma questa versione dei fatti non ha convinto gli investigatori che hanno deciso per il fermo del convivente, il maggior sospettato del delitto, e l'amico che potrebbe averlo aiutato. Sul fatto indaga la procura di Caltagirone.