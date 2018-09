Roma, 1 settembre 2018 - Choc a Palagonia (Catania) dove un uomo ha travolto in auto i vicini di casa uccidendo un'anziana, probabilmente a causa di vecchi litigi. Altre sette persone sono rimaste ferite. L'uomo, un 52enne, è ora ricercato dai carabinieri, che hanno istituito numerosi posto di blocco. In campo anche elicotteri e i Cacciatori di Sicilia, corpo specializzato per la ricerca dei latitanti. Le vittime erano sedute intorno a un tavolo in una strada senza sbocco (tra via degli Orti e via Savona) quando l'investitore, a bordo di una Fiat Punto, è salito sulla vettura e le ha travolte più volte, per poi fuggire. Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave. Il bilancio poteva essere ancora più grave: nella strada in cui ha fatto irruzione l'uomo c'erano una trentina di persone sedute a tavola.

Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita: una donna di 60 anni ha la rotula rotta ed è in ospedale al Cannizzaro di Catania. A Caltagirone sono ricoverati per delle fratture e contusioni i genitori di due bambini che sono in osservazione, a scopo precauzionale, al reparto di pediatria. Altri sono ricoverati a Militello. Illeso un bimbo di 9 mesi. Secondo i carabinieri, l'apparente incidente stradale sarebbe stato provocato volontariamente per vecchi constrasti di vicinato. L'uomo, che in passato era stato denunciato, aveva pessimi rapporti con gli altri vicini.