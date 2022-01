Catania, 12 gennaio 2022 - Scene di panico e imbarazzo a Catania, dove una donna mezza nuda ha iniziato a lanciare di tutto dal balcone con il rischio, fortunatamente scongiurato, di colpire passanti, automobilisti e pedoni. Il video - girato dai passanti che si sono radunati sotto al palazzo della parte alta della centralissima via Etnea - ha fatto il giro dei social. Nelle immagini si vede la donna che, quasi completamente nuda, ha iniziato a buttare oggetti - compresa una culla per bambini - presi in casa dal balcone al terzo piano. Le auto parcheggiate sotto il balcone sono state danneggiate, mentre si sentono le grida dei passanti. "Non ci potete credere", dicono alcuni raccontando al telefono quello che stava succedendo. "Madooonna!!", gridano altri mentre riprendono la scena con il cellulare. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti della Questura di Catania e sanitari del 118.

