Catania, 3 maggio 2018 - Nove persone sono state raggiunte da misure cautelari per corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici dalla guardia di finanza di Catania nell'ambito di un'inchiesta sul locale Ispettorato del Lavoro. L'operazione è stata denominata 'Black Job'. Tra i destinatari del provvedimento del Gip, chiesto dalla Procura, il direttore e la responsabile legale dell'Ispettorato, il direttore sanitario dell'Asp, un ex deputato regionale, un ex consigliere del Comune di Catania, due professionisti e due imprenditori.

Delle nove persone destinatarie del provvedimento del Gip, quattro sono state poste ai domiciliari: sono l'ex deputato regionale centrista Marco Forzese, l'ex consigliere comunale di Forza Italia Antonio Nicotra, il direttore Domenico Amich e la responsabile legale dell'ufficio Maria Rosa Trovato. Per gli altri cinque indagati - il direttore sanitario dell'Asp Francesco Luca, due professionisti e due imprenditori - il Gip ha emesso un provvedimento di interdizione dalla professione. L'inchiesta della Procura distrettuale di Catania si basa su indagini della guardia di finanza compiute tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018. I finanzieri hanno eseguito perquisizioni anche nella sede dell'ufficio dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania.

Secondo l'accusa è stato scoperto un quadro corruttivo consolidato e alimentato da uno spregiudicato scambio di favori attraverso il quale gli indagati pubblici ufficiali, precedenti titolari di cariche istituzionali pubbliche e imprenditori, "non hanno esitato a sancire accordi sacrificando i rilevanti interessi collettivi in gioco".

Dopo l'operazione l'assessore regionale Mariella Ippolito ha disposto l'invio immediato di un sostituto alla direzione dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Catania. "Forniremo ogni forma di collaborazione utile agli organi inquirenti - ha commentato l'assessore Ippolito - e adotteremo i provvedimenti conseguenziali". A Catania arriverà l'attuale direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Palermo Venerando Lo Conti. "La designazione di un sostituto - ha concluso - consentirà la piena funzionalità del servizio nel rispetto della legalità".