Catania, aeroporto chiuso dopo l’eruzione dell’Etna: quando riapre lo scalo (nelle previsioni)

Catania, 5 luglio 2024 – L’eruzione spettacolare dell’Etna ha provocato la chiusura dell’aeroporto di Catania. Lo comunica la Sac, società di gestione dello scalo. A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, che stamane è terminata, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3.

L'aeroporto di Catania chiude a causa dell'attività eruttiva dell'Etna

La pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica; pertanto, sono sospesi gli arrivi e le partenze. “Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15:00.

I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo”.

Ieri sera l’Etna ha fatto riversare su Catania una vera e propria pioggia di cenere lavica che ha ricoperto strade, marciapiedi, auto e balconi e tutti gli spazi all’aperto. La nube, alta quasi 5 chilometri, in un primo momento aveva portato alla chiusura di uno spazio aereo, con forti limitazioni negli atterraggi, cinque l’ora.

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza. Ecco cosa prevede:

vietato, per le prossime 48 ore, la circolazione di mezzi a due ruote (cicli e motocicli)

(cicli e motocicli) velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del territorio comunale

in tutte le strade del territorio comunale richiesta di depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità delle abitazioni. Urgenti disposizioni sono state dettate anche per i responsabili dell’ecologia cittadina, affinché vengano subito avviate le operazioni di rimozione della cenere dalle strade.

Luglio si conferma un mese problematico per l’aeroporto Fontanarossa. L’anno scorso un incendio aveva provocato un fuggi fuggi dei passeggeri e comportato lo stop dei voli.