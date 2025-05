Catania, 30enne ucciso da un parcheggiatore abusivo durante una lite

Catania, 30 maggio 2025 - Un 30enne, dipendente di una delle più note pasticcerie di Catania, è stato ucciso oggi pomeriggio da un parcheggiatore abusivo, che lo ha ripetutamente colpito con un coltello, durante una lite in strada, in piazza Mancini Battaglia, nel borgo marinaro di Ognina. La vittima è morta all'ospedale Cannizzaro dove era stato ricoverato d'urgenza per ferite d'arma da taglio a braccia, tronco e addome.

Un posteggiatore abusivo ha aggredito il pasticcere vicino al lungomare Ognina, nella strada davanti la pasticceria. L'uomo, un extracomunitario, subito dopo l'aggressione ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti di polizia giunti sul posto ed arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio aggravato. Ancora da chiarire il motivo della lite che pare non fosse legata all'attività illegale dell'arrestato.