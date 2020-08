Castrovillari, 11 agosto 2020 - Ancora un episodio vergognoso di prevaricazione nei confronti di una persona fragile. Protagoniste cinque persone tra cui due minorenni. Dopo innumerevoli altri episodi accaduti in questi ultimi anni), l'ultimo atto violento e inqualificabile è accaduto in Calabria dove hanno preso di mira un invalido civile, con problemi di natura psichica, colpendolo in casa con getti d'acqua mentre stava riposando e poi, non contenti, hanno incredibilmente dato fuoco all'abitazione.

I carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre persone accusate appun di incendio e violazione di domicilio. Inoltre, su disposizione del Gip del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro i militari hanno dato seguito alla misura cautelare del collocamento in comunità, per gli stessi reati, nei confronti di altri due minori.

L'inchiesta è partita lo scorso 2 agosto proprio dall'incendio dell'abitazione. Individuati gli autori è saltata fuori la terribile storia con le angherie subite dall'invalido. Prima di dare fuoco all'abitazione i giovani hanno gettato acqua addosso all'uomo che stava dormendo. Svegliatosi, il disabile è riuscito ad uscire dalla casa e ha raccontato di aver subito anche in passato comportamenti analoghi.

Come abbiamo detto all'inizio è solo l'ultimo episodio di una lunga catena. Basti ricordare il clochard bruciato nella sua auto nel Veronese e, più recente, il caso di Manduria in Puglia dove una baby gang aggredì e pestò a morte un disabile filmando anche l'aggressione col telefonino.