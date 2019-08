Savona, 6 agosto 2019 - Potrebbe esserci una svolta nel caso del giovane turista francese 12enne colpito da un cassonetto, nella notte tra il 3 e il 4 agosto, mentre campeggiava con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi. Le indagini hanno condotto ad un minore 17enne, al momento sospettato del gesto. Ad anticipare la notizia Il Secolo XIX. I carabinieri, che hanno interrogato tutti i giovani presenti quella notte nella vicina discoteca La Kava, avrebbero identificato il responsabile a causa di alcune contraddizioni in cui è caduto durante l'interrogatorio.

Il piccolo contenitore dell'immondizia di metallo è stato gettato dall'Aurelia sulla spiaggia, da circa una ventina di metri di altezza. Il ragazzino, che è stato centrato in volto, stava dormendo insieme ai familiari - fra cui due fratelli di 14 e 15 anni - in una tenda da campeggio sull'arenile. A prestare i primi soccorsi sono stati i volontari della croce rossa di Vado Ligure e gli operatori dell'automedica di Savona Soccorso, che hanno trasferito il giovane al Santa Corona dove i medici, valutata la gravità delle lesioni, ne hanno disposto il trasferimento al Gaslini di Genova per necessità chirurgiche e di osservazione delle condizioni neurologiche.

Intanto, restano gravi le condizioni del ferito, operato nelle scorse ore e ancora in prognosi riservata. Il dodicenne ha subito un grave trauma cranico facciale.

"Chi sa qualcosa parli. Chi ha gettato quel bidone non poteva essere solo. Chiunque fosse in compagnia del responsabile o abbia visto qualcosa si rivolga subito alle forze dell'ordine", questo l'appello che il sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello, aveva pubblicamente diffuso. Anche il padre del ragazzino ferito aveva esortato tutti a collaborare: "E' stato un atto criminale, speriamo che i responsabili vengano trovati. Io e mia moglie intendiamo lanciare un appello: se qualcuno ha assistito alla scena vada alla polizia e denunci. Per colpa di qualche folle la vita di nostro figlio non sarà mai più la stessa, è molto grave, lo tengono in coma farmacologico".