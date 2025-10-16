Casolare fatto esplodere. I tre fratelli accusati di strage. La donna salvata dai militari

(Verona)È stato aperto un fascicolo per strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi, accusati dell’esplosione martedi scorso del casolare che, a Castel d’Azzano, nel Veronese, ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di altri venticinque operatori accorsi per far sgomberare lo stabile. Si tratta dell’ipotesi di reato formalizzata dal procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, a cui si aggiunge anche l’accusa di omicidio premeditato. Gli indagati sono Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi. Sono stati loro gli autori della deflagrazione costata la vita ai militari Valerio Daprà, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e Marco Piffari, 56 anni. E intanto dalle indagini emerge che proprio dei carabinieri hanno tratto in salvo la sorella dei Ramponi che ha innescato l’esplosione.

In merito all’inchiesta si svolgerà oggi, davanti al gip, l’interrogatorio di garanzia dei due fratelli. Se Franco e Dino saranno in grado di presentarsi in tribunale, Maria Luisa è ancora ricoverata, piantonata in coma farmacologico, all’ospedale di Borgo Trento, a causa delle gravi ustioni riportate. Nei confronti dei tre sono stati ipotizzati altri reati accessori: detenzione di esplosivo, crollo e lesioni gravissime. Il procuratore ha disposto verifiche sulle vicende giudiziarie della famiglia Ramponi e sulla sussistenza di eventuali accertamenti sanitari svolti in passato.

Sulla donna emergono ulteriori particolari: era l’unica rimasta nella casa ormai satura di gas, mentre i fratelli stavano riparati al piano inferiore. Lo scoppio ha fatto crollare lo stabile, il pavimento è sprofondato ed ha travolto e ucciso i militari, mentre lei si è salvata. Su quei pochi metri che la sorreggevano la donna urlava frasi farneticanti a quelli che stavano di sotto, mentre si alzavano le fiamme. I carabinieri, benché feriti, si sono inerpicati sulle macerie prendendola in braccio e portandola nel cortile dove è stata affidata al personale del 118 che l’ha portata in ospedale. Restano in prognosi riservata due carabinieri che hanno partecipato al blitz nel casolare della strage: uno ricoverato in Terapia intensiva, l’altro al centro grandi ustionati, entrambi in miglioramento. Un terzo militare si trova in ospedale a Villafranca in seguito ad una frattura. Altri carabinieri sono stati dimessi.

Per oggi è attesa l’autopsia sui corpi delle tre vittime, richiesta dalla Procura veronese. Al termine verrà dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali. Le esequie di Stato del brigadiere capo scelto, Daprà, del carabiniere scelto Bernardello e del luogotenente Piffari saranno celebrate nella giornata di domani, nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, e saranno presiedute da monsignore Gianfranco Saba, ordinario militare per l’Italia. Ai funerali è annunciata la presenza delle più alte cariche civili e militari.