Caso Villa Pamphili, visto dalla criminologa. Madre e figlia separate. È la firma del killer

È il 7 giugno quando, intorno alle 16.30, a Roma, nel parco di Villa Pamphili,

viene trovato il corpo di una bimba di 11 mesi. Quasi quattro ore dopo, a poca distanza, viene rinvenuto il cadavere di una donna in un sacco nero. Inizia così il giallo dell’estate che culminerà, in pochi giorni, nel fermo in Grecia di un uomo accusato di duplice omicidio: è l’americano Francis Kaufmann, 46 anni. Le vittime sono la compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, e la figlia Andromeda.

(3 - continua)

Madre e figlia. Unite da un cordone che la vita aveva appena cominciato a tessere, spezzate da una mano che ha deciso di cancellare tutto. A Villa Pamphili non sono stati ritrovati solo due corpi, ma il simbolo stesso di un legame primordiale, ridotto in pezzi e disseminato tra gli alberi. Non è un caso se giacevano a pochi metri l’una dall’altra: è una scenografia crudele, un messaggio come a dire: "Non siete più un’unica cosa, non lo sarete mai più”. Chi ha agito non si è limitato a togliere due vite, ha voluto disintegrare ciò che esse rappresentavano insieme. Anastasia, la madre, e la piccola Andromeda, appena 11 mesi, sono state ritrovate a poche centinaia di metri l’una dall’altra, avvolte in sacchi neri, come rifiuti da nascondere in fretta. Andromeda mostrava segni di strangolamento, Anastasia nessuna ferita evidente: due corpi separati, ma un unico atto di violenza simbolica. È la c.d. firma spaziale, perché la scelta del luogo, delle distanze, della disposizione delle vittime non è mai casuale. È la mappa mentale dell’assassino tracciata sul terreno. Separare madre e figlia significa infliggere una seconda morte, più feroce: quella del legame, della fusione, di quella continuità affettiva che nemmeno la morte riesce normalmente a spezzare. Qui, invece, la mano dell’uomo ha voluto farlo. Ha deciso dove collocare ciascun corpo, quanto lontani lasciarli, come riscrivere la geografia di un vincolo che esisteva da prima della nascita stessa. Non è il gesto di uno sconosciuto o di un predatore di passaggio. È un crimine che odora di prossimità, di intimità rotta, di motivi tanto personali quanto oscuri.

Francis Kaufmann, l’uomo fermato in Grecia con un passaporto americano e un vissuto pieno di ombre, diceva di essere il padre della bambina. Davanti al gip non ha parlato, ma la giustizia cerca di stabilire la verità, non solo genetica: capire se dietro questa messa in scena macabra ci sia la sua mano, e cosa lo abbia spinto a ridisegnare così brutalmente il destino di due esseri indifesi. Perché in certi delitti la vittima non è solo chi muore, ma anche ciò che rappresenta. E cancellare quel “ciò”, quella connessione invisibile ma potentissima che unisce una madre alla sua creatura, diventa la forma più estrema di controllo. È questo il vero messaggio inciso nella terra di Villa Pamphili: più di qualunque arma o traccia biologica, parla la distanza stessa tra quei corpi.