Caso Villa Pamphili, visto dal giallista. I pm non hanno dubbi. Ma Kaufmann chi è?

È il 7 giugno quando, intorno alle 16.30, a Roma, nel parco di Villa Pamphili,

viene trovato il corpo di una bimba di 11 mesi. Quasi quattro ore dopo, a poca distanza, viene rinvenuto il cadavere di una donna in un sacco nero. Inizia così il giallo dell’estate che culminerà, in pochi giorni, nel fermo in Grecia di un uomo accusato di duplice omicidio: è l’americano Francis Kaufmann, 46 anni. Le vittime sono la compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, e la figlia Andromeda.

Francis Kaufmann, Rexal Ford, Matteo Capozzi: tre nomi per la stessa persona. Che per la procura di Roma è un assassino, sì, ma che lascia dietro di sé una scia di ombre tali da renderlo, parafrasando Churchill, un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma. Ammesso e, per una volta, concesso, diamo per acclarata la tesi dell’accusa, ossia che Kaufmann sia l’assassino della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte il 7 giugno nel parco di Villa Pamphili a Roma.

Una foto, rilasciata dalla Polizia di Stato, dell'arrivo di Francis Kaufmann all'aeroporto di Ciampino

Kaufmann è stato visto spesso insieme alla donna e alla bambina ed è volato in Grecia, dove è stato arrestato, subito dopo il duplice omicidio. Tra gli indizi ci sono tabulati telefonici e immagini delle telecamere di sorveglianza: elementi che fanno credere come la relazione fra Kaufmann e Anastasia sia precipitata tra il 3 e il 4 giugno, giorni in cui il cellulare di lui risulta spento e della donna e della bambina si perdono le tracce. E ci sono i dati scientifici. Sui reperti trovati nel parco – come il telo nero sotto al quale c’era il cadavere di Anastasia – è stato isolato un profilo genetico maschile che per metà è riconducibile a quello di Kaufmann. Ergo, la procura non ha dubbi: a uccidere la compagna e la figlia è stato Kaufmann, questo strano personaggio che già negli Usa aveva dei precedenti e poi ha girato in Europa e nel mondo senz’arte né parte, ma con i soldi sempre in tasca grazie a generosi bonifici mensili della famiglia. Un tipo assai sveglio, che riesce a spacciarsi per regista-produttore talmente bene da intascare, come beneficio fiscale, più di 800mila euro dal ministero della Cultura per un film che non verrà fatto mai.

Un soggetto scaltro, che cambia ruoli, identità e Paesi, ma viene descritto anche come ubriacone, violento e mezzo fuori di testa. E infatti, quando lo prendono sull’isola di Skiathos, la sua reazione avvalora questa tesi: va in escandescenze, distrugge la sua cella e davanti al giudice greco dirà di essere innocente, urlando che tutti gli italiani sono mafiosi. Viene estradato a Roma e qui Kaufmann grida di essere stato picchiato e di essere pronto a denunciare tutti. Fa il pazzo, ma lo è? Così pare. Almeno fino all’interrogatorio di martedì scorso, nel carcere di Rebibbia, dove il matto diventa improvvisamente freddo e calcolatore e si avvale della facoltà di non rispondere. È un assassino? Per la procura, sì. Ma per me la domanda è un’altra: chi è davvero Francis Kaufmann?