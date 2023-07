Caso Santanchè Oggi la ministra in aula "Risponderò punto per punto"

Il d-day è arrivato. Oggi Daniela Santanchè (nella foto) terrà la sua informativa urgente per provare a dimostrare la sua innocenza dalle accuse mosse da Report di una gestione poco limpida delle imprese guidate, in passato, dall’esponente e ministra di Fratelli d’Italia. Sarà circondata da colleghi ministri e sottosegretari: non ce ne sarebbe bisogno perché non si voterà. Ma dopo i veleni dell’ultima settimana, Giorgia Meloni (in missione a Varsavia) vuole evitare l’immagine di una ministra isolata nella squadra di governo. L’imperativo a Chigi è abbassare i toni, mentre Santanchè assicura: "Sono pronta a rispondere punto per punto". Dopo il suo intervento, parlerà un esponente per gruppo per 5 minuti. Le opposizioni non hanno una strategia comune – la mozione di sfiducia resta per ora nel cassetto – ma sono uniti nel chiedere dimissioni "per opportunità". La maggioranza si prepara a fare quadrato, come successo per gli altri casi di attacchi a componenti dell’esecutivo o del centrodestra. Sottotraccia serpeggia la preoccupazione e gli occhi della maggioranza rimangono puntati sulla procura di Milano: c’è il timore di nuove puntate giudiziarie. La mozione di sfiducia resta nel cassetto, ma un eventuale rinvio a giudizio complicherebbe la situazione della ministra, che a maggio ha vincolato la sua villa a Milano (valore 6 milioni di euro) per garantire i debitori della Visibilia, le cui vicende sono al centro dell’inchiesta.