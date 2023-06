Caso Santanchè Il governo ‘vota’ col Pd Pasticcio alla Camera

di Cosimo Rossi

Non è una sfiducia manifesta nei riguardi della ministra del turismo Daniela Santanché, ma col parere favorevole dato all’ordine del giorno del Pd il governo in effetti si toglie le castagne dal fuoco. Le eventuali dimissioni di Santanché infatti adesso conseguiranno dalla volontà parlamentare e non del governo. Ieri l’esecutivo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno presentato alla Camera dal Pd al decreto lavoro, che impegna l’esecutivo "a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta" della Cassa integrazione Covid, tra le quali viene esplicitamente citata, "Visibilia Editore, società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla Senatrice Santanchè".

Con ciò ovviamente ogni accertamento a danno della ministra avrebbe conseguenze automatiche per il governo. "Hanno fatto bene, sono d’accordo", replica la diretta interessata. "Mi sembra giusto che il governo faccia la sua parte. Quando verrò qui mercoledì non avrò problemi", continua la ministra del turismo rispondendo ai giornalisti in Senato. Mentre fonti di governo precisano che il parere favorevole sull’ordine del giorno al decreto lavoro presentato oggi alla Camera dall’onorevole del Pd Chiara Gribaudo si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l’esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull’utilizzo inappropriato della cassa straordinaria Covid.

Secondo Palazzo Chigi le premesse dell’ordine del giorno sono chiaramente strumentali, riportano comunque come fatto storico notizie di stampa già smentite dalla diretta interessata ed è pacifico che non venga espresso alcun giudizio negativo sull’operato del ministro del Turismo Santanché, nei confronti del quale il governo conferma la massima fiducia.

Per quanto in tv il ministro della difesa Guido Crosetto non faccia mancare la propria difesa d’ufficio della collega, in effetti il governo pare aver utilizzato l’assist gratuito offerto dal Pd per sganciarsi dal caso Santanchè. Prima del voto in aula dell’ordine del giorno dem è intervenuto in Aula Arturo Scotto esplicitando che l’atto di indirizzo riguardava l’azienda della ministra Daniela Santanché, chiedendone infine le dimissioni nel caso si accerti che le accuse a suo carico siano vere.