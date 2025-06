Caso Resinovich, oggi la verità di Claudio Sterpin. Il marito: “Rispetto per Lilly” “Tutti quel giorno l’hanno cercata tranne uno”, ha dichiarato prima di entrare in aula l’86enne. Il riferimento è a Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie. Presente all’udienza anche la nuova procuratrice