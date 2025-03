Liliana Resinovich, la perizia Cattaneo per punti: la manovra chokehold e cosa resta da chiarire

Trieste, 8 marzo 2025 – Un martirio. Così appare in controluce la morte di Liliana Resinovich nelle 240 pagine della perizia firmata da Cristina Cattaneo. Un “lavoro minuzioso”, l’ha definito il procuratore facente funzione di Trieste, Federico Frezza, nell’annunciare una doverosa e “profonda rivalutazione dell’intero procedimento. Non basta il linguaggio scientifico ad annacquare la sofferenza delle sue ultime ore.

La perizia Cattaneo per punti

Un lavoro che però lascia ancora aperti tanti interrogativi, e si muove sul “molto probabile”, il “tecnicamente non prospettabile”, insomma il massimo nelle condizioni date. Perché certi elementi sono irrecuperabili. E questo viene ripetuto costantemente, nella relazione. Uno su tutti, la mancata rilevazione della temperatura corporea quando è stato ritrovato il cadavere di Lilly, nel pomeriggio del 5 gennaio 2022, nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tale mancanza, scrive l’antropologa forense - nella squadra anche Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio leone e Stefano Vanin - rappresenta “una criticità del tutto insormontabile poiché non consente di avere il dato quantitativo della temperatura cadaverica, indispensabile, in teoria, alla fine della stima dell’intervento post-mortale”. Ecco il giallo di Trieste per punti, anche quelli che restano da chiarire.

La data di morte di Liliana Resinovich è un rebus fin dall’inizio. Scrivono i consulenti: “è possibile unicamente affermare che non vi è alcun elemento in contrasto con l’ipotesi che lam orte della donna possa essersi realizzata 22 giorni prima e, quindi, il giorno della sua scomparsa”. Più avanti: “Non è emerso alcun elemento tecnico che anche solo parzialmente contrasti con la possibilità che la morte della donna possa essersi realizzata il giorno della sua scomparsa (14 dicembre 2021)”.

Anche questo interrogativo aveva sollevato un mare di ricostruzioni. Scrive la consulente della procura: “Non è emerso alcun elemento tecnico che contrasti ocn il fatto che il corpo della donna sia rimasto sempre nello stesso luogo in cui poi è stato ritrovato. Anzi, le evidenze meteorologiche, entomologiche e botaniche sono particolarmente ihn armonia con tale scenario”.

Uccisa. Soffocata dopo essere stata picchiata, il quadro delle lesioni e delle fratture - in particolare a volto, mani, schiena - è compatibile con la manovra di chokehold, “afferramento da tergo con incavo dell’avambraccio dell’aggressore che avvolge il collo”. Questo è lo scenario ricostruito da Cristina Cattaneo che ha lavorato su “un corpo in avanzato stato trasformativo post mortale e pressoché interamente scheletrizzato”.

Ma come si concilia quest’ipotesi con la buona conservazione del cadavere e con l’edera non macerata sotto al cadavere, ‘imbustato’ in due sacchi neri da spazzatura, la testa avvolta da due sacchetti di nylon, tipo spesa? Ecco le risposte degli scienziati. A partire dalla temperatura del boschetto, indagata dall’entomologo Stefano Vanin, “con medie giornaliere anche al di sotto dei 3 gradi”, un’oscillazione tra 5,1 e 1,5. Dunque “si trattava di un ambiente molto freddo, ma comunque sopra lo 0”, “tale da non determinare il congelamento del corpo”. Che veniva colonizzato “da esemplari di formica appartenenti alla specie Prenolepis nitens, tipica di giardini, boschetti e foreste, mai segnalata in ambienti ondoor”. “L’assenza di tracce di alimentazione da parte delle formiche sulla vittima è da ricondursi alle abitudini alimentari della specie che si nutre di liquidi zuccherini di origine vegetale”.

E come si spiega, invece, l’assenza di morsi di animali, che aveva lasciato perplesso anche il naturalista Nicola Bressi, autore di una consulenza che sollevava proprio questo dubbio’ “L’interazione tra fauna selvatica e corpi deceduti in ambiente esterno - conclude il team di Cattaneo - è soggetta a numerosissime variabili, tali per cui concludere che un corpo che giaccia per qualche tempo all’esterno debba presentare necessariamente segni di attività di scavenging, ovvero di ‘attacco’ animale, è un assunto che non trova riscontro nella realtà”.

E come mai, infine, l’edera sotto al corpo non era stata macerata da quella presenza? Perché, risponde la perizia, “si tratta di una pianta con un’elevata tolleranza alle variazioni di luce, specie nel periodo invernale”.