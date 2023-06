Caso Resinovich, inchiesta da rifare L’ordine del gip: "Indagate per omicidio"

Il dettagliato elenco in 25 punti su cui investigatori e inquirenti dovranno concentrarsi nei prossimi sei mesi, nell’ambito di una proroga delle indagini sul caso di Liliana Resinovich, non è un mero approfondimento di un dettaglio o di un aspetto poco convincente, ma una nuova, completa investigazione cadenzata da esami medico-legali, analisi degli account e dei dispositivi digitali di tutte le persone coinvolte, comparazioni di Dna, escussioni di varie persone. In altre parole, il Gip del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, non ha solo rigettato la richiesta depositata dalla Procura, ma intende sapere tutto il possibile su vittima, persone che la frequentavano, cause e momento della morte. Partendo da un presupposto non secondario: il reato contestato non è più sequestro di persona ma omicidio, a carico di ignoti.