Caso Resinovich, la frattura alla vertebra T2 e la data della morte. “Troppi dubbi, serve una perizia terza”

Trieste, 2 giugno 2025 - Troppe "discrasie scientifiche" sulla morte di Liliana Resinovich a Trieste, si deve indagare ancora. "Si rappresenta la necessità di una perizia collegiale sul tema medico legale, radiologico, biologico, genetico, botanico".

Sono le conclusioni di Raffaele Barisani e Noemi Procopio, consulenti di Sebastiano Visintin, che da aprile è indagato per omicidio nell'inchiesta sulla morte della moglie e continua a proclamarsi innocente. Barisani è un medico legale di Trieste; Procopio è professore associato in Scienze forensi all'Università del Lancashire, in Gran Bretagna.

Come, dove e quando: sono le tre domande alla base di questa relazione che parte da una conclusione già messa per iscritto nella seconda consulenza Cattaneo, sulla quale ad oggi tutti concordano. La causa di morte è dovuta ad asfissia meccanica esterna, quindi ostruzione delle vie aeree superiori. "Solo una dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna diretta (...) trova concreta prospettazione tecnica". Questa la conclusione del team Cattaneo. Che tra i vari scenari, osservano i consulenti di Visintin, lascia in piedi anche "un'asfissia meccanica causata da un sacchetto".

Un punto centrale, molto discusso, è la frattura alla vertebra T2. A quando risale? Cattaneo la colloca poco prima della morte, legandola a una violenta manovra da chokehold. Ma i consulenti di Visintin contestano la conclusione. Ricordano che quella frattura non venne vista nella Tac dell'8 gennaio 2022, 3 giorni prima dell'autopsia. Aggiungono che Cattaneo non la "ravvisa in via diretta" ma la deduce. Sottolineano: "Non vi è alcuna specifica lesività esterna" e "non vi sono petecchie emorragiche", le stesse che "di solito mancano nel caso di asfissia da sacchetto, in particolare in quella associata alla cosiddetta plastic bug soffocation, a nostro parere correttamente identificata nella prima consulenza disposta dal pm, a firma del dottor Costantinides e del dottor Cavalli".

Insomma, i pareri sono contrapposti. "Per sciogliere definitivamente tale dubbio non resta che procedere ad accertamenti ulteriori, in sede di perizia terza d'ufficio; accertamenti che potranno prevedere ad esempio, oltre che una necessaria rivisitazione delle immagini, anche l'esecuzione di nuovi approfondimenti istologici sui tessuti della povera signora Resinovich".

E restano molto controverse anche le conclusioni sulla data di morte e la permanenza del cadavere. Le materie di Procopio. Che, attraverso la tecnica del microbioma, prospetta queste conclusioni: o Liliana Resinovich è morta "al massimo 12 ore prima del suo ritrovamento nel boschetto", il 5 gennaio 2022, oppure il 14 dicembre 2021, "giorno della scomparsa, con un successivo mantenimento del corpo congelato". L'ipotesi del congelamento viene esclusa invece da Cattaneo, anche perché "si tratta di un ambito esclusivamente di ricerca pionieristica". Conclusione contestata dai consulenti.

Ma quali sono le prove contro Visintin? Finora si è parlato molto, soprattutto in tv e sui giornali, di un omicidio con un movente legato a motivi economici e/o sentimentali. Visintin ha ricostruito i suoi spostamenti del 14 dicembre 2021, quando la moglie è uscita di casa ed è sparita. Ma quello che tutti chiamano alibi - tutti ma non i difensori, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua - potrebbe vacillare? Ad esempio se si trovassero manipolazioni dei video realizzati dall'uomo con la GoPro? A queste domande dovranno rispondere ulteriori esami.