Caso Orlandi Il Papa all’Angelus: "Vicino ai suoi familiari"

di Nina Fabrizio

Nella mattinata che qualcosa sarebbe successo, era nell’aria. Con il viso speranzoso Pietro Orlandi si è presentato al sit-in a Castel sant’Angelo per i 40 anni dalla scomparsa della sorella Emanuela, con la foto della nota del Governatorato della Città del Vaticano che ha dato ordine alla Gendarmeria e alla polizia di lasciare "accedere" i manifestanti nella vicina piazza San Pietro anche con "maglie a tema e striscioni". Un via libera insomma, che preannunciava anche un’esposizione del Papa in prima persona. E così è stato.

Francesco ha rotto il silenzio, un silenzio che a livello vaticano era calato sul caso Orlandi dall’epoca di papa Wojtyla e dei suoi appelli a un certo punto interrottisi e mai più rinnovati. "In questi giorni ricorre il quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi – ha scandito Bergoglio –. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere, ancora una volta, la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa". Parole calibrate, chiare, paterne. I tanti accorsi a supporto della “Vatican girl” urlano "Verità! Verità!".

Il fratello Pietro, invece, dalla piazza battuta dal sole con lo sguardo rivolto all’insù come per cercare gli occhi di Francesco, resta quasi impassibile, non si commuove nemmeno. È forse anche un poco incredulo. Ora gli Orlandi si aspettano che la pronuncia del Papa incida anche sugli sviluppi delle due inchieste aperte, quella vaticana e quella della procura di Roma, ma anche sull’iter per l’approvazione di una Commissione di inchiesta bicamerale che dopo l’unanime via libera alla Camera, sta subendo rallentamenti al Senato.

Francesco e Pietro Orlandi si sono incontrati brevemente una volta sola, ormai dieci anni fa, quando Bergoglio era stato da poco eletto. Un saluto di pochi minuti, alcune parole scambiate fuori della chiesa di Sant’Anna. Poi più nulla, fino al 9 gennaio scorso quando il Vaticano ha annunciato l’apertura della prima inchiesta autonoma sulla scomparsa di Emanuela.

Una indagine guidata dal promotore di giustizia Alessandro Diddi che in pochi mesi è riuscito anche a intessere un rapporto inedito di collaborazione con la procura di Roma a cui nei giorni scorsi ha già trasmessi "importanti" atti. Lui stesso ha dichiarato che dall’inchiesta sono emerse "piste meritevoli di attenzione".

L’avvocato degli Orlandi, Laura Sgrò, da parte sua, ha ribadito che in Vaticano, a suo giudizio, ci sono "dossier". Tanti osservatori hanno notato la coincidenza dell’avvio dell’inchiesta con la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. Supposizioni, naturalmente, giacché nessuno conosce le motivazioni interiori che hanno spinto Francesco a dare questo clamoroso input, rischiando anche di esporre l’intera istituzione vaticana. Quello che invece pensa delle insinuazioni circolate su San Giovanni Paolo II, addirittura su presunte condotte sessuali del Pontefice polacco, lo ha detto chiaramente: “Cretinate!".