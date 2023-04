Caso Orlandi, bufera sul fratello per le dichiarazioni contro Wojtyla Lui fa dietrofront: non accuso nessuno

È più di un polverone quello sollevato da Pietro Orlandi con le sue dichiarazioni ambigue su san Giovanni Paolo II pronunciate ospite a ’Di Martedì’ subito dopo il colloquio-fiume con il promotore di giustizia vaticano, Alessandro Diddi. Ieri mattina, per gettare acqua sul fuoco, il suo legale, l’avvocato Laura Sgrò, ha affermato che "Il signor Orlandi non ha inteso formulare accuse nei confronti di alcuna persona, lo ha ribadito al Promotore, lo ha anche scritto in una memoria che ha depositato durante la sua deposizione". Ma non è bastato. Alla reazione indignata del segretario storico di papa Wojtyla, il cardinale polacco Stanislaw Dsiwisz, è seguita ieri una presa di posizione ufficiale del Vaticano sull’Osservatore romano: "Prove? Nessuna. Indizi? Men che meno. Testimonianze almeno di seconda o terza mano? Neanche l’ombra".