Caso Maggio Fiorentino Sequestro da 126mila euro all’ex sovrintendente

FIRENZE

De profundis sul Maggio, almeno sull’ultima gestione ‘ordinaria’, quella dell’ex sovrintendente del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’ente lirico sinfonico, Alexander Pereira, sotto inchiesta per peculato. Dopo le prime voci su certe ’spese incontrollate’ bollate quasi come una boutade, dopo una timida spiegazione su presunte spese di rappresentanza nell’interesse dell’Ente, quindi le polemiche scoppiate anche per le note difficoltà in cui versa l’Ente, retto adesso dal Commissario Onofrio Cutaia, martedì scorso la Guardia di Finanza ha sequestrato al dirigente austriaco 126.483,61 euro; sequestro cosiddetto ’per equivalente’. Calcolata cioè pari pari, la somma di cui Pereira si sarebbe appropriato "avendo per ragione dei suo ufficio la disponibilità di denaro dell’Ente".

Galeotta la carta di credito della Fondazione affidata al già sovrintendente. Pereira avrebbe "fruito di rimborsi e fatto spese non solo non consentiti dal contratto e dal regolamento della Fondazione, che esulano anche dalle funzioni svolte". Definitivo. Rimborso di spese personali e utilizzo della carta di credito della Fondazione per pagare spese extra funzione e – da contratto – non rimborsabili: un trasloco, pernotti in alberghi, voli aerei o con elicottero, taxi e treno".

Contestato a Pereira anche l’aver ottenuto il pagamento diretto, da due fondazioni estere, del canone di locazione della sua abitazione a San Casciano Val di Pesa, "elargito anche per la sponsorizzazione del Maggio Musicale". "Ritenevo corretto il provvedimento del giudice del Tribunale e, su preciso incarico del dottor Pereira mi accingo a ricorrere per Cassazione contro l’ordinanza del Riesame" il commento del difensore Sigfrido Fenyes.

Per il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi "le contestazioni rivelano scenari inquietanti sulla gestione Pereira. Leggendo degli sprechi assurdi, ci domandiamo come ha fatto il Consiglio d’Indirizzo a non intervenire per tempio sulla malagestione Pereira. Come ha fatto il Ministero che, nonostante resistenze locali, lo ha commissariato dopo poche settimane. Sono stati i consiglieri di FdI a sollevare il caso e si dovrà tenere di quanto successo quando si nominerà la governance del Maggio. Tutto il nostro impegno è per i trecento lavoratori a rischio. Nei prossimi giorni sarà convocato al Ministero un tavolo con Regione e Comune". È la ricerca di risorse necessarie per non bloccare l’attività. Il commissario Cutaia si è trovato ad affrontare un grosso buco di bilancio. Nel 2022 12,7 milioni di costi di produzione a fronte di 2,7 milioni da ricavi bigliettazione oltre ai 5,4 milioni di sponsor privati (di cui 1 milione anticipato di un’annualità). Buco che costretto il commissario a bloccare nuovi spettacoli in vista del Festival del Maggio. Entro luglio la Fondazione dovrà essere ‘solvente’.

Giovanni Spano