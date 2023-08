Caso dossier, l’ex uomo del Sisde: "Il potere origlia sempre. Per rubare i segreti basta una mazzetta"

Roma, 5 agosto 2023 – "C’è un mondo grigio, quello che negli Stati Uniti si chiama Deep State, Stato profondo, una sorta di catena di solidarietà tra poteri industriali ed economici, politica, magistratura e giornalismo che raccoglie illegalmente e fa filtrare notizie per conseguire obiettivi propri: danneggiare qualcuno. E gli operatori infedeli che si prestano non fanno ‘pesca a strascico’: nei servizi si lavora sempre con la tecnica della pesca subacquea, mirata sulla preda, sapendo in partenza dove si sta andando e cosa si vuole pescare". Così Alfredo Mantici, oggi docente universitario,ma già direttore delle Divisioni Analisi e studi, Controminaccia diversificata e Controminaccia economica e industriale del Sisde.

Dottor Mantici, siamo alle solite, ancora una volta qualche manina cerca di influenzare la storia d’Italia rovistando dove non dovrebbe e mettendo il risultato nel proverbiale ventilatore. Un classico, una costante per il nostro Paese...

"Non solo italiana. È una costante di tutti i Paesi. Chi ha la possibilità di accedere a informazioni che non dovrebbero essere diffuse se ne appropria e poi le usa per fini politici. Succede negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, nel Regno Unito... Già il capo dei servizi segreti di Elisabetta I, nel ’500, intercettava le lettere di Maria Stuarda e in più le falsificava pure".

Storia. Ma è la cronaca che ci preoccupa. Sicuro che in Italia non succeda più spesso?

"Ripeto, non credo che da noi succeda più spesso, capita pure tra alleati: pensi che Obama 15 anni fa intercettava le telefonate tra Merkel e Putin. Quello che in Italia succede più spesso è che queste informazioni vengano fatte circolare e finiscano sui giornali, il che è patologico".

Quanto ha inciso questa pratica nella storia d’Italia?

"Il peso è stato enorme. Pensiamo al Sifar, quando negli anni ’60 scoppio il caso dei 7.400 dossier del Sifar, i servizi dell’epoca, dossier che non riguardavano affatto la sicurezza nazionale, ma raccoglievano informazioni private su tutti i politici italiani, militari e sindacalisti, e che venivano utilizzati per la lotta politica".

Si fa ancora dossieraggio?

"Dopo la vicenda Sifar non parlerei più di dossieraggio, di informazioni che finiscono in un archivio vero e proprio, ma di raccolta illecita di informazioni che poi venivano e vengono sussurrate all’amico e così diffuse sui giornali".

Un esempio concreto...

"Lo scandalo Montesi, una ragazza trovata nel 1953 uccisa sulla spiaggia del litorale romano. Fanfani si inventò e fece filtrare sui giornali che fra i possibili assassini c’era Piero Piccioni, figlio del ministro degli Esteri Leone Piccioni, concorrente di Fanfani nella Dc. Piero Piccioni venne arrestato, dopo poco tempo si accertò che il poveretto non c’entrava assolutamente niente ma nel frattempo il padre aveva dato le dimissioni dal ministero degli Esteri. Missione compiuta. E non c’è niente di nuovo sotto il sole".

Appunto, qualcosa di più recente?

"Non mi va di fare esempi perché entro in cose che so perché ci ho lavorato. Ma personaggi infedeli pronti a dare informazioni in cambio di denaro sono una costante. In Italia e altrove".

Come funziona in pratica?

"Cercano qualcuno che ha accesso a dati riservati, e che magari ha uno stipendio di 2500 euro, e gliene offrono, poniamo, cinquemila. E qualcuno cede, cerca e preleva il dato o la notizia che gli viene richiesta. Certo, di solito questo operatore infedele lascia delle tracce, i log, e infatti stavolta l’hanno preso. Ma altre volte questi operatori infedeli sono più abili, ad esempio la spia Walter Biot, che invece di scaricare i documenti che forniva ai russi li fotografava sullo schermo, e prenderli è più complesso. In ogni caso, presi o no, il danno è stato fatto".

Come evitarlo?

"Non è facile. Il problema di fondo è: chi controlla i controllori? Per fare dei controlli approfonditi sul personale ho bisogno di un mandato della magistratura. Per il quale mi serve la notizia criminis, che non è facile da avere. Certo se un operatore che ha uno stipendio da 40 mila euro all’anno compra una casa da mezzo milione di euro sarebbe bene porsi delle domande. A mio avviso una cosa auspicabile sarebbe uno spoils system che consenta a ogni governo di scegliersi interlocutori di cui si fida, in tutte le strutture sensibili".