Caso Cospito La linea dura di Nordio: "È ancora pericoloso, deve restare al 41 bis"

Cronaca

Scatta il piano stazioni sicure Cancelli, tornelli, più telecamere Le Ferrovie assumono mille vigilanti

I passeggeri: "Servono più controlli". Solo il 18% dei viaggiatori è tranquillo all’esterno di Roma Termini. Al via i bandi per i prossimi tre anni. L’ad di Trenitalia: "Passi in avanti, i cittadini ci chiedevano di più"