Casini, l’ex alleato "L’eredità politica? L’ha già presa Meloni"

di Antonella Coppari

Presidente Pier Ferdinando Casini, la coalizione di centrodestra è stata inventata da Berlusconi. Può sopravvivere alla sua scomparsa?

"Sì, perché l’eredità politica di Berlusconi se l’è già presa Giorgia Meloni alle elezioni politiche di settembre – spiega il senatore centrista ed ex presidente della Camera – Con un gruppo dirigente di Forza Italia legato alla destra che sta governando, non credo succederà niente di particolare".

Ma l’alleanza cambierà?

"È già cambiata. Quando Berlusconi è sceso in campo c’era il centrodestra, oggi al governo c’è la destra. Legittimamente, perché FdI non ha rubato niente: ha preso i voti che meritava".

E Forza Italia? Può andare avanti senza il suo creatore?

"Non mi piacciono intromissioni in casa altrui: Forza Italia avrà un travaglio come tutti i partiti nelle sue condizioni. È chiaro che ci saranno squali e squaletti che, come sempre accade, si muovono nell’acquario della politica".

Pensa a Renzi?

"Certo che no. È legittimo che in un mercato politico molto liquido Renzi possa essere una delle personalità che aspirano a prendere i voti di Berlusconi. Ma queste dinamiche non mi riguardano".

In Italia manca un punto di riferimento centrista: la scomparsa di Berlusconi rende più facile o più difficile la nascita di una forza politica moderata?

"In teoria il fatto che non ci sia più un protagonista politico potrebbe consentire aggregazioni nuove, ma si sa: in politica la teoria spesso non coincide con la realtà".

Lei è stato molto vicino a Berlusconi, salvo poi approdare sulla sponda opposta. Aveva mantenuto un rapporto stretto con lui?

"Sono sempre stato suo amico, sia da alleato, quando è sceso in campo e speravo facesse cose che non ha fatto, sia da avversario:, quando nel 2008 decisi di andare via perché non condividevo la scelta del predellino, non mi sono mai accodato agli isterismi anti-berlusconiani anche se abbiamo avuto degli scontri. A partire dalla telefonata della rottura, in cui lui mi disse: “O vieni nel Pdl o vai da solo“. Io replicai: “Vado da solo“. E Silvio: “Auguri“. Di rimando gli risposi: “Auguri a te“. Un colloquio duro, contraddetto però da tante altre telefonate in cui mi diceva “ti voglio bene“. E io l’ho sempre contraccambiato".

Come siete diventati amici?

"Lo conobbi negli anni ’80, quando per conto di Forlani, allora segretario della Dc, andai a parlare con lui nella casa di via dell’Anima, per lamentarmi che le sue tv privilegiavano Craxi. Lui raccontò che aveva zie suore...e io: “Sì va bene, ma bisogna che vadano in video, sennò non ci importa“. Di lì, iniziò un sentimento di simpatia reciproca".

Sentimento che culminò nell’alleanza alle elezioni del 1994.

"Quando decise di scendere in campo, andai da lui che mi disse: “Metto d’accordo il nazionalismo di An e il federalismo della Lega“. Gli risposi: “Silvio sei un bravo imprenditore ma di politica non capisci niente“. E lui: “È la stessa frase che mi disse il presidente della Sampdoria, Mantovani, quando gli annunciai che avrei preso il Milan e avrei vinto la Coppa dei Campioni. Vediamo come va a finire questa volta“. Mi ero sbagliato io".

Qual è il maggior merito di Berlusconi?

"Una postura europea ed atlantica mai venuta meno".

E il suo più grande errore?

"Non essere riuscito a svincolarsi dal tema della giustizia e del conflitto d’interessi, che in alcune occasioni hanno paralizzato l’azione di governo".

Ora può svelare dove sono i finiti i manifesti che Berlusconi aveva fatto per le comunali a Bologna del 1999 che, come racconta nel suo libro, l’aspirante sindaco Giorgio Guazzaloca fece sparire?

"Non lo dirò mai".