Covid oggi: 11.976 casi e 113 morti. Il bollettino dell'8 agosto dell'Italia

Roma, 8 agosto 2022 - Sono 11.976 i nuovi casi di Covid in Italia . Il dato emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, da cui emerge però anche che i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati appena 75.602 (come ogni lunedì il numero è molto più basso rispetto agli altri giorni della settimana). Il tasso di positività è pari al 15,8%. Sono invece 113 i morti , che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 173.249.Le terapie intensive calano di 3 unità (ieri +6) diventando in tutto 339 con 23 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari, aumentano di 126 unita' (ieri -97), per un totale di 9.052.

La regione con più casi di Coronavirus odierni è l' Emilia Romagna con 1.494 nuovi positivi seguita dal Lazio (+1.334), dalla Lombardia (+1.169), dal Veneto (+1.063) e dalla Campania (+1.051). Gli italiani positivi tornano a scendere verso la quota un milione: sono attualmente 1.054.167, ovvero 40.789 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.325.402 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.249. I dimessi e i guariti sono 20.097.986 con un incremento di 52.651.

Il bollettino Covid dell'8 agosto

In Emilia-Romagna sono 1.494 i nuovi casi , su un totale di 6.043 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.801 molecolari e 3.242 test antigenici rapidi. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 43 (dato invariato rispetto a ieri), quelli negli altri reaprti Covid sono invece 1.498 (+35 rispetto a ieri, +2%). Le persone complessivamente guarite sono 4.294 in più e raggiungono quota 1.722.342. Si registrano 15 nuovi decessi .

Nel Lazio si registrano 1.334 nuovi casi positivi (-1.127) su un totale di 8.571 tamponi (1.772 molecolari e 6.799 antigenici). Sono 8 i decessi (+4), 950 i ricoverati (+40), 57 le terapie intensive (+2) e +7.830 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a Roma città sono a quota 792. Dall'inizio dell'epidemia, in regione, i guariti sono 1.787.909, i morti 11.839, su un totale di 1.976.780 casi esaminati.

Sono 1.169 i nuovi positiv i (13,2%) in Lombardia a fronte di 8.810 tamponi effettuati. I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.125 (+12). Si registrano 27 nuovi decessi . A Milano e provincia i nuovi casi sono 312 di cui 166 a Milano città.

Sono 1.063 i nuovi casi identificati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il rapporto quotidiano della Regione conferma il calo delle nuove infezioni. Invariato il totale dei ricoveri con quattro nuovi ingressi in area medica e quattro dismissioni dalle terapie intensive. Otto i decessi .

In Campania , nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.051 positivi al Coronavirus (990 al test antigenico e 61 al tampone molecolare). Sono 16 i decessi in totale, 1 nelle ultime 48 ore e 15 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 5.744 di cui 4.578 test antigenici e 1.166 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 575 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 24 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 503 occupati.

Vaccini contro Omicron da ottobre

Intanto i vaccini anti-Covid adattati a Omicron dovrebbero arrivare a partire da ottobre . Questo è l'obiettivo comunicato oggi dalla casa farmaceutica tedesca BioNTech che ha fatto il punto sui programmi che sta portando avanti insieme all'americana Pfizer sul fronte della lotta a Sars-CoV-2. Oltre al vaccino bivalente basato sul virus originario e su Omicron BA.1, per il quale è già stato chiesto il via libera all'Agenzia europea del farmaco Ema, le due aziende intendono avviare questo mese i test clinici anche su un vaccino bivalente mirato a Omicron BA.4 e BA.5. Per entrambi i prodotti "prevediamo di poter iniziare a fornire vaccini adattati a Omicron già in ottobre, previa approvazione normativa", informa BioNTech.