Roma, 31 dicembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sulla situazione del Covid in Italia. Da giorni si registra un aumento dei casi esponenziale (ieri il dato record da inizio pandemia di 126.888 nuovi positivi, qui tutti i numeri del 30 dicembre) e oggi l'Iss, nel suo monitoraggio settimanale, evidenzia come l'incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi per 100.000 abitanti contro 351 di sette giorni pima.

Da lunedì 3 gennaio anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia passeranno in zona gialla, sebbene questo non porterà sostanziali differenze per i cittadini rispetto a ora (l'uso della mascherina all'aperto è già previsto dovunque). Ma dalla settimana successiva c'è anche chi rischia di passare in fascia arancione. Intanto il ministero della Salute ha diffuso una circolare per chiarire le nuove regole sulla quarantena, da chi sono i contatti a basso rischio alla terza dose e ai positivi a scuola. Resta il nodo del super Green pass per i lavoratori: il premier Draghi punta all’approvazione nel Cdm del 5 gennaio, ma su questo la maggioranza è ancora divisa.

In Toscana continuano a crescere i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne registrano 16.886 (8.789 confermati con tampone molecolare e 8.097 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 28.479 tamponi molecolari e 46.497 tamponi antigenici rapidi, di questi il 22,5% è risultato positivo. Sono invece 26.102 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 74.300, +28% rispetto a ieri. I ricoverati sono 712 (36 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (stabili). Si registrano poi 9 nuovi decessi. Il totale dei casi da inizio pandemia è ora a quota 381.599.

Scendono sotto quota 10.000 (superata ieri per la prima volta) i nuovi contagi Covid in Veneto: + 9.028 quelli delle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio della pandemia a 645.723. I decessi sono 18, che portano il totale a 12.383 vittime. La nuova ondata sta costringendo alla quarantena un numero sempre più rilevante di persone: sono 93.298, +6409 rispetto a ieri. Sempre pesante la situazione ospedaliera, con 1.306 (+40) malati Covid ricoverati nei reparti medici, e 191 (-2) in terapia intensiva.

Il Lazio segna 8.477 nuovi casi positivi (+2.634), individuati su un totale di 111.474 tamponi (33.156 molecolari e 78.318 antigenici). I decessi sono 10 (+4), 1.162 i ricoverati (+35), 154 le terapie intensive (+4) e +1.077 i guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6% - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato -. I casi a Roma città sono a quota 4.266". Sono 72.212 le persone attualmente positive, di cui 70.896 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 423.884 e i morti 9.269 su un totale di 505.365 casi esaminati

Sono 4.773 (di età compresa tra 1 e 101 anni) i nuovi casi positivi registrati in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 106.573. Dei positivi odierni, 4.124 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2640. I guariti salgono 86.882 dimessi/guariti (+434 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 17.051 (+4.337 rispetto a ieri).

In Friulia Venezia Giulia sono 2.361 i nuovi casi: 1.877 individuati su 11.301 tamponi molecolari per un tasso di positività pari al 16,61%, 484 rilevati da 14.341 i test rapidi antigenici ( tassodi positività al 3,37%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti 287. Si registrano poi 4 decessi, che portano il totale a quota 4.213 da inizio pandemia.

Nelle Marche sono stati individuati 2.079 casi, il 13,7% rispetto al 15.168 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Il tasso di incidenza dei casi è cresciuto, passando da 486,61 a 551,61 su 100mila abitanti. Sono 262 (+2) i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri delle e 36 (-2) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 42 pazienti (-1), il 74% dei quali non vaccinati, e il tasso di occupazione dei posti letto è al 16,7%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 6 vittime correlate al Covid-19.

La Basilicata registra 588 nuovi contagi (2.622 tamponi molecolari) e due decessi.



