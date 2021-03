Roma, 25 marzo 2021 - Novità sul Cashback di Stato. L'operazione voluta dal governo Conte e proseguita da Draghi sul rimborso degli acquisti effettuati con i pagamenti elettronici si allarga alla platea dei supermercati. Da oggi, infatti, alcune catene - come Esselunga, Coop e Conad - permettono ai clienti tramite le proprie carte socio di avere accesso al Cashback di Stato. Ovvero, con l'ultimo aggiornamento dell'app Io, sarà possibile pagare direttamente con la Fidaty Oro di Esselunga, la Supercard di Coop e la Più Conad Card di Conad.

Cosa si deve fare

Per avere accesso al Cashback di Stato è sufficiente registrare la carta di pagamento all'interno della sezione ''Carta di Pagamento supermercati'' nel Portafoglio dell'app Io.

Conad

Conad informa che la Carta Insieme Più Conad Card è entrata nel circuito Pago Pa, permettendo ai suoi titolari l'accesso al Cashback di Stato, che permette il recupero del 10% delle spese effettuate attraverso la modalità di pagamento elettronico, fino a un massimo di 150 euro per semestre. Carta Insieme Più Conad Card è la carta di pagamento privativa del sistema Conad, che permette ai sottoscrittori di utilizzarla per effettuare gli acquisti presso i punti di vendita abilitati e di pagare il 10 del mese successivo, nei limiti del massimale settimanale fissato dall'istituto bancario. La carta è gratuita per i correntisti di banche convenzionate, senza costi di attivazione né canone annuo. E dà anche la possibilità al cliente di accedere alla raccolta punti del catalogo premi Conad con promozioni e servizi esclusivi.

Esselunga

Anche la Carta Fidaty Oro di Esselunga dà diritto ad ottenere il rimborso del Cashback. Esselunga spiega che la "Carta Fidaty Oro è gratuita, senza spese di emissione, rinnovo, sostituzione o canone annuo". Per ottenerla basta recarsi in uno dei centri commerciali Esselunga oppure ci si può collegare al sito Esselunga.it e richiederne l'attivazione.

Coop

Cashback di Stato anche con la Supercard di Coop. Sul sito coop.ch si legge che per ottenere la carta - che dà diritto anche a premi e sconti - è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e richiederne l'attivazione. Ne esistono di due tipi: una carta di credito e una prepagata. Inoltre è possibile anche scaricare sul proprio smartphone l'app Supercard con la quale si può "comodamente gestire i buoni, pagare senza contanti e raccogliere i punti con lo smartphone". Così si legge sul sito della catena.