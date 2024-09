Caserta, trovato il corpo della donna trascinata via dal fango assieme al figlio

Roma, 2 settembre 2024 - Trovata senza vita Agnese Milanese, la donna di 74 anni scomparsa il 27 agosto scorso insieme con il figlio 42enne Giuseppe Guadagnino, trascinati via da un fiume di fango mentre erano a bordo del loro Apecar a San Felice a Cancello. Il figlio invece risulta ancora disperso.

Il corpo recuperato nella ex cava Giglio

Madre e figlio erano scomparsi martedì scorso durante un violento nubifragio che ha colpito la frazione di Talanico. Da giorni i Vigili del Fuoco di Caserta stanno effettuando le ricerche servendosi di gommoni, droni, cani molecolari e nucleo sommozzatori. Ricerche si sono concentrate nell'invaso dell'ex cava Giglio, dove oggi è stato recuperato il corpo della donna in uno dei vasconi. Nei giorni scorsi invece si era scandagliato in lungo e in largo il canalone che costeggia la frazione dove era stato rinvenuto l'Apecar.