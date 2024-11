Tenta di suicidarsi sui social, prof scopre il video e chiama la polizia

Caserta, 11 novembre 2024 – Stava per suicidarsi in diretta sui social network, proprio mentre a casa mamma e papà si trovavano in un’altra stanza, inconsapevoli del suo gesto disperato. E forse sarebbe anche riuscita a farla finita, Aurora (nome di fantasia), 18 anni, studentessa universitaria, se una sua docente non avesse visto il video choc e contattato subito linea d’emergenza del 113, facendo scattare i soccorsi. È successo nei giorni scorsi nel Casertano, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalla questura di Caserta per tutelare la privacy della ragazza e impedirne l'identificazione.

Scattato l’allarme, la polizia ha iniziato gli accertamenti per rintracciare l’abitazione di Aurora. Grazie a verifiche in banca dati e alla geo-localizzazione del numero di telefono, la ragazza è stata raggiunta dalla squadra volante. In casa c’erano i genitori, una famiglia “insospettabile” senza particolari problemi, che non si erano accorti di nulla.

I poliziotti hanno bussato alla porta della stanza dove si trovava Aurora e l’hanno trovata con alcune ferite ai polsi ma sono comunque riusciti a fermarla. La 18enne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari, giunti poco dopo e medicata nel vicino ospedale. Resta da capire cosa possa aver spinto la studentessa 18enne a un gesto tanto estremo, dal momento che, come ricostruito, non avrebbe mai dato segni di insofferenza o disagio, né sarebbe vittima di bullismo o pressioni esterne.