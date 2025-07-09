Caserta, si scontrano per dividere i soldi delle truffe agli anziani: un morto e un ferito

Un regolamento di conti per spartire i soldi ricavati dalle truffe agli anziani. E così dalla lite, si arriva presto all’omicidio. Questo sembra essere il riassunto dell’episodio che ha colpito San Marco Evangelista, un paese alle porte di Caserta, dove ieri ha perso la vita il 25enne Stefano Margarita, residente nel quartiere napoletano di Secondigliano, ferito mortalmente da un coltello. A colpirlo sarebbe stato un 31enne (A.C) fermato dai carabinieri insieme al padre di 57 anni (M.C.) con l’accusa di concorso in omicidio. Con Stefano Margarita è rimasto ferito anche un altro giovane di 24 anni, ricoverato in ospedale a Caserta ma non in pericolo di vita. Anche la vittima è stata trasportata in ospedale, dove poi è morta. L’ipotesi dei carabinieri della Compagnia di Caserta e della Procura di Santa Maria Capua Vetere è che la vittima e il ferito siano andati a San Marco Evangelista per regolare i conti con il 31enne, probabilmente per un chiarimento relativo ai soldi provento di truffe agli anziani (non si esclude però che i "conti" riguardassero anche gli stupefacenti). Le telecamere di videosorveglianza mostrano Margarita in auto con tre amici, fuori dalla casa della vittima, in viale della Libertà. Sempre secondo la ricostruzione, ci sarebbe stato un confronto violento tra i quattro e il 31enne nel parco giochi di paese (in foto). A quel punto sarebbe arrivato il padre del 31enne, sarebbe spuntato il coltello e la lite sarebbe degenerata. Sono però in corso ulteriori accertamenti.