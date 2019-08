Roma, 6 agosto 2019 - La scritta della polemica, quel 'Casapound' in gigantesche lettere di marmo stile fascista, è stata rimossa dalla facciata dello storico palazzo di via Napoleone III, occupato da anni dal movimento di estrema destra.

A toglierla sono stati gli stessi attivisti: l'operazione di rimozione era prevista domani mattina per lo scadere del tempo concesso dal Campidoglio. Poco sopra quello che resta della scritta, però, è stato lasciato lo striscione che recita ironicamente: "Questo è il problema di Roma".

Gli attivisti spiegano: "Non vogliamo far fare una passerella alla sindaca di Roma che domani sarebbe venuta qui per farla rimuovere. La colla però rimane, così passato domani la rimetteremo".

La sindaca Raggi: "E' solo l'inizio"

In un tweet battagliero la sindaca di Roma, Virginia Raggi, scrive: "È solo inizio. Ora va sgomberato l'immobile e deve essere restituito alle famiglie che ne hanno davvero diritto. Va ripristinata la legalità. Fino in fondo. #CasaPound". In serata Raggi è arrivata sotto la sede di Casapound: "Togliete lo striscione», ha intimato la prima cittadina parlando con uno degli attivisti. Lo striscione a cui fa riferimento la Raggi è quello srotolato proprio sopra la scritta rimossa.

Gli attivisti di CasaPound

Gli attivisti di Casapound non si danno per vinti e attaccano la sindaca: "Questa città questa scritta non la merita. La rimettiamo quando lei non è più sindaco, cioè a brevissimo", ribatte uno di loro alla sindaca. E lei, di rimando: "Noi libereremo tutto quello che c'è da liberare", ha sottolineato la prima