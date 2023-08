Trovata in stato confusionale con un feto nel sacchetto: storia choc nel Casertano

Caserta, 5 agosto 2023 – Era accasciata per terra, semi svenuta e in stato confusionale, con un feto di pochi mesi in un sacchetto. È stata ritrovata così da alcuni passanti una donna di 41 anni di origine marocchina, riversa lungo una strada di Casal di Principe, nel Casertano. Si sospetta un aborto clandestino finito male. La Procura di Napoli ha disposto l’autopsia sul feto che, stando alle prime informazioni emerse, sembrerebbe di circa cinque mesi.

Cosa è successo

Il sospetto è che la 41enne sia stata vittima di un aborto indotto, forse costretta a una pratica inumana e dolorosissima da qualche aguzzino. L'identità della 41enne è ancora misteriosa: potrebbe trattarsi di una bracciante abusata nelle campagne del Casertano o di una prostituta rimasta incinta e spinta dai protettori a liberarsi del bambino. Quel che è certo, al momento, è che la donna è in gravi condizioni.

La mappa del ritrovamento choc

La donna era in via San Nicola, subito sono stati allertati i soccorsi. Ecco il luogo del ritrovamento:

Ricoverata all'ospedale Moscati di Aversa, la 41enne è tuttora ricoverata con prognosi riservata. Intanto la procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia sul feto, l’esame potrà chiarire cosa è accaduto in quelle drammatiche ore prima del ritrovamento della madre. I medico sospettano infatti che possa trattarsi di un aborto clandestino indotto.

Viste le condizioni in cui versa la 41enne, non è ancora stato possibile ascoltare la sua versione dei fatti: quando si riprenderà dovrà spiegare ai carabinieri di Casal di Principe cosa le sia successo. Poi dovrà anche essere portata in caserma per verificare la sua posizione, essendo in Italia senza permesso di soggiorno.