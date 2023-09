Casa Bianca, il sondaggio "Biden troppo vecchio" Ma è parità con Trump

Solo tre anni di differenza tra Joe Biden e Donald Trump eppure nella percezione della maggior parte degli americani l’attuale commander-in-chief è troppo anziano per un secondo mandato alla Casa Bianca. Lo rivela l’ultimo sondaggio del Wall Street Journal secondo il quale comunque tra i due probabili sfidanti alle presidenziali del 2024 c’è ancora una sostanziale parità, mentre il tycoon continua ad essere di gran lunga il candidato preferito dai repubblicani, nonostante incriminazioni e guai giudiziari. I dati raccolti dal prestigioso giornale economico su Biden sono spietati: il presidente è troppo vecchio per il 73% degli americani, solo il 42% approva il modo in cui governa e uno scarso 39% ha un’opinione favorevole di lui. Come se non bastasse, solo il 40% ritiene che l’inquilino della Casa Bianca abbia realizzato un numero di progetti senza precedenti, uno dei cavalli di battaglia della sua campagna per la rielezione, contro il 50% di Trump e solo il 36% lo considera "mentalmente adatto alla presidenza" contro il 46% del tycoon.