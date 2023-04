Cartomante denunciata "Sei malata di sclerosi? Ti curo coi miei poteri"

CASSANO MAGNAGO (Varese)

Il nome d’arte era Asia, sedicente maga, operante su tutto il territorio nazionale, con apparizioni televisive e sui profili social, con studi in varie città; nella vita Franca Portadibasso, 67 anni, residente a Cassano Magnago, nel Varesotto. I suoi ‘poteri’ la sedicente cartomante li avrebbe applicati raggirando i suoi clienti – non fermandosi nemmeno di fronte a una malata di sclerosi multipla a cui aveva promesso la guarigione – assicurando benefici economici ai suoi familiari ed evadendo copiosamente il fisco. Dall’indagine delle Fiamme Gialle, che hanno raccolto le testimonianze di una cinquantina di truffati che hanno "consultato" la cartomante tra il 2015 e il 2021, è stato infatti possibile ricostruire negli anni un giro d’affari, in nero, di oltre 2 milioni di euro, con un’Irpef evasa pari a circa 900mila euro e un’Iva non versata di circa mezzo milione. Secondo quanto accertato dagli inquirenti i vorticosi accrediti venivano effettuati di volta in volta su carte prepagate. Non solo: i finanzieri alla maga hanno trovato un patrimonio di otto immobili, un terreno, venti conti bancari e un’autovettura. L’attività di indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata alla Finanza da un impiegato truffato dalla donna che per risolvergli gravi problematiche familiari lo aveva convinto a consegnarle, a più riprese, somme di denaro per un importo complessivo pari a 31.000 euro, in contanti.

Il cliente aveva contattato la donna attraverso un programma in tv ed era stato convinto di trovarsi in una situazione drammatica, con conseguenze addirittura mortali per cui, sempre secondo la cartomante, c’era la necessità di invocare gli sciamani per poter rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre così fine alla causa dei suoi malefici. Sta di fatto che l’uomo, disperato, ha consegnato i soldi richiesti salvo poi scoprire il raggiro in cui era finito finendo quindi per rivolgersi alle Fiamme gialle. E lì, l’incantesimo è davvero finito.

Rosella Formenti