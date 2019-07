Agrigento, 1 luglio 2019 - Caso Sea Watch, è fissata per oggi pomeriggio l'udienza di convalida dell'arresto di Carola Rackete, arrestata nella notte tra venerdì e sabato dalla Gdf dopo avere disatteso l'alt per l'ingresso al porto. Intanto sull'arresto della capitana si registra l'intervento di politici tedeschi, che chiedono "l'immediata liberazione" della connazionale e si aspettano un segnale da Bruxelles, mentre la colletta per le spese legali a favore della giovane comandante ha superato il milione di euro in poche ore. Il padre di Carola si aspetta "pressioni internazionali" e nega di essere preoccupato per la sorte della figlia.

Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello polemizza: "Il ministro Salvini continua a predicare che i porti italiani sono chiusi, eppure a Lampedusa in meno di un mese sono sbarcati oltre 600 migranti. Una ventina di sbarchi e tutti passati sotto silenzio. Gli unici a fare rumore sono stati i 43 migranti arrivati a bordo della nave Sea watch. Per il resto, zero. Mentre, ieri notte, ne sono arrivati altri 25, tra cui donne e bambini, ma non c'era nessuno che imprecava, nessuno che augurava lo stupro a una donna, e nessuno show a favore di telecamere. Insomma, nessuna sceneggiata". E torna a farsi vivo anche Luca Casarini, capo missione della Ong Mediterranea. "A brevissimo, questione di ore, massimo un giorno, torneremo in mare con una imbarcazione battente bandiera italiana - dice in una conferenza stampa a bordo della Rainbow Warrior di Greenpeace ancorata a Palermo - Credo sia la migliore risposta a chi ha fatto una guerra contro chi salva le persone".

LA GERMANIA ALZA LA VOCE - Anche se la portavoce del governo tedesco Martina Fiez assicura: "Non possiamo intervenire sulla giustizia italiana", dalla Germania si alzano parecchie voci autorevoli sul 'caso-Carola'. Il ministro dello Sviluppo tedesco Gerd Mueller si aspetta "una rapida reazione" da parte dell'Unione europea sull'arresto della comandante della Sea Watch, nave che, sottolinea Mueller, "era in gravi difficoltà". Il membro del governo Merkel ha lanciato il suo appello tramite il "Passauer Neue Presse": "Mi aspetto che Bruxelles mandi un chiaro segnale e chieda l'immediata liberazione". Il politico della Csu ha anche esortato l'Ue a decidere un nuovo regime per il soccorso marittimo. "Al momento - ha sottolineato - l'Ue lascia i rifugiati nel Mediterraneo al loro destino e ha messo fine alla missione Sofia, una situazione insopportabile a fronte di quasi 600 persone annegate nel Mediterraneo solo quest'anno".

E il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas su Facebook scrive che alla fine di un procedimento tipico di uno Stato di diritto, "dal nostro punto di vista può esservi soltanto il rilascio di Carola Rackete: lo chiarirò ancora una volta all'Italia". Maas ribadisce che la Germania è "contraria a criminalizzare le attività di salvataggio in mare" e ribadisce che a livello europeo "il mercanteggiamento sulla redistribuzione dei migranti è indegno e deve finire".

E il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, ha lodato oggi il "coraggio" di Carola Rackete. "Non m'importa delle valutazioni di Salvini - ha detto all'emittente pubblica Zdf il politico della Cdu - Come cittadino d'Europa, ho piena comprensione per questa donna, che secondo me ha agito con coraggio". Poi aggiunge: "E io ho fiducia nella giustizia italiana", ma sottolinea: "Non si tratta di un incidente isolato, bisogna trovare una soluzione in Europa almeno per quanto riguarda i rifugiati".

IL PADRE DI CAROLA - Sempre oggi è intervenuto anche il padre di Carola Rackete, che ha detto di sperare in un intervento del governo tedesco: "Penso che la pressione internazionale sul governo italiano farà la differenza", ha detto Ekkehart Rackete all'agenzia Dpa. L'uomo considera l'Italia "uno Stato di diritto" e non si dice preoccupato per la figlia, con cui proprio ieri ha parlato al telefono. "È divertente come sempre e mi è sembrata tranquilla", ha detto.

Sui social la Sea Watch rende noto che la comandante "chiede in continuazione che fine hanno fatto i 40 migranti che ha portato a terra. Si informa del suo equipaggio ancora a bordo: 'Lots of love, stay strong, don't worry', dice. Ognuno usa le parole che ha dentro''.

BOOM DONAZIONI - Intanto le donazioni per l'organizzazione umanitaria tedesca Sea Watch, dopo l'arresto di Carola Rackete, ha superato il milione di euro in poche ore. La raccolta fondi è stata lanciata ieri dai presentatori televisivi Jan Boehmermann e Klaas Heufer-Umlauf: dalla Germania finora sono arrivati 735.000 euro e oltre 410mila euro dalla pagina Facebook italiana dell'iniziativa.

La colletta era stata lanciata per il pagamento delle sanzioni che saranno irrogate a Rackete per aver forzato l'ingresso nel porto di Lampedusa, oltre che per le spese giudiziarie. Quanto avanzerà verrà usato dalla Ong per procurarsi una nuova nave in caso di sequestro o confisca del natante che Rackete comandava.

LA PARTENZA - Intorno alle 8 la comandante della Sea Watch 3, che indossava la stessa maglia nera del giorno dell'arresto, è partita da Lampedusa diretta ad Agrigento. E' stata accompagnata al porto vecchio da una utilitaria bianca della Guardia di Finanza con a bordo il comandante delle Fiamme gialle di Lampedusa. La donna, che aveva con se due sacche, è scesa in silenzio dall'auto e non si è girata neppure quando i giornalisti le hanno chiesto come sta. Viso tirato, sguardo cupo, Carola Rackete, è salita in silenzio sulla motovedetta arrivata da Porto Empedocle, che l'accompagna per l'interrogatorio di oggi alle 15.30 al Palazzo di giustizia di Agrigento.

Sul molo di Lampedusa, a salutare Carola Rackete, c'è anche la donna che l'ha ospitata per due giorni, accompagnata da un'amica e da un giovane che guidava l'auto. Carola Rackete, che aveva il divieto di comunicare con l'esterno, ha trascorso i due giorni ai domiciliari nella villetta della signora.

Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, ha fissato l'interrogatorio nella tarda serata di ieri, subito dopo aver ricevuto la richiesta di convalida dell'arresto da parte della Procura guidata da Luigi Patronaggio. La capitana tedesca sarà assistita dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini. La Procura chiede la convalida di arresto congiuntamente alla richiesta della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento.

Giunta a Porto Empedocle intorno all'ora di pranzo, ad accoglierla al grido di "Carola" un gruppo di persone, tra cui appartenenti all'associazione Libera, Legambiente e altre associazioni locali. La capitana è salita poi su un'auto delle Fiamme Gialle per dirigersi verso il tribunale di Agrigento.