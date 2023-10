Carola Rackete invitata al festival delle donne. Insorgono Lega e FdI:: "Non è la benvenuta"

Polemica di Lega e Fratelli d’Italia per la presenza dell’attivista e ambientalista Carola Rackete (foto) nell’elenco degli ospiti del festival L’eredità delle Donne, in programma a Firenze dal 24 al 26 novembre. "Probabilmente approfitterà dell’occasione fiorentina per farsi pubblicità gratuita in vista di una probabile sua candidatura alle europee", commenta Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega: "Quello che ci ha colpito è come la manifestazione, patrocinata anche dalla Regione, sia dedicata alle Madri della patria e ci chiediamo quale lustro abbia dato la predetta attivista alla sua nazione". Per il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Francesco Torselli, è "gravissimo che istituzioni pubbliche come la Regione Toscana e il Comune di Firenze diano il loro patrocinio a delle iniziative che danno voce e notorietà, forse a fini elettorali, a soggetti come questa". Critica anche l’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi: "Chissà che ne pensano i cittadini fiorentini e toscani, alle prese con città sempre più degradate e insicure a causa di un partito, il Pd, che in Europa vota a favore e promuove l’immigrazione indiscriminata e incontrollata che ingrossa le fila della criminalità in Italia. E che poi non esita a mandare a processo Matteo Salvini, l’unico che ha difeso i nostri confini e bloccato l’invasione nel biennio in cui è stato ministro degli Interni".