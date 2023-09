Caro affitti, tornano le tende in piazza . E gli studenti occupano un ex cinema

Dalle tende davanti al Politecnico di Milano agli spazi dell’ex cinema Splendor. Gli studenti che stanno protestando contro il caro affitti hanno occupato l’edificio, dove si trova il multisala, abbandonato dal 2007. Dopo una pausa estiva durante la quale "la situazione non è cambiata", gli attivisti sono tornati. "Per due giorni le tende resteranno in piazza come simbolo – hanno spiegato –, poi le toglieremo, lasciandone forse qualcuna". Sulla facciata del palazzo è stato appeso uno striscione con scritto in rosso ‘Tende in piazza’ e davanti all’ingresso è stato allestito un tavolo, dove gli studenti incontrano i cittadini. Diverse le persone che si sono fermate per esprimere il proprio sostegno. "Trovo che la protesta dei ragazzi sia giustissima - ha detto una signora sarei felice se questo spazio fosse riconvertito e riutilizzato per gli studenti".