Roma, 2 marzo 2018 - E morto all'età di 88 anni Carlo Ripa di Meana. L'ex parlamentare, di origini nobiliari, si è spento a soli due mesi dalla morte della moglie Marina, che aveva sposato in seconde nozze. A darne notizia è stato il figlio Andrea che era al suo capezzale in ospedale insieme al resto della famiglia.

Uomo politico e di cultura, socialista e ambientalista, Ripa di Meana è stato anche ministro dell'Ambiente nel primo governo Amato (1992-93), incarico da cui poi si dimise. Nella sua lunga carriera politica è stato anche deputato al Parlamento europeo prima con il Psi e poi con i Verdi, di cui fu portavoce dal 1993 al 1996. Inoltre, dal 1985 al 1992, ha rivestito l'incarico di Commissario europeo alla cultura e all'ambiente.

Nato a Pietrasanta (Lucca) il 15 agosto del 1929 dalla nobile famiglia dei marchesi di Meana, da giovane era stato vicino al Partito comunista italiano. Di idee progressiste, Carlo Ripa di Meana è stato anche presidente della Biennale di Venezia dal 1974 al 1979. Fu lui, nel 1977, a volere la cosiddetta 'Biennale del dissenso' (nel Paesi dell'Est). Iniziativa che non piacque all'Unione Sovietica, tanto che Mosca chiese al governo italiano la soppressione della manifestazione. L'iniziativa però non si fermò, trasformandosi in una grande denuncia sull'assenza di libertà nell'Urss. Dal marzo 2000 al marzo 2005 è stato consigliere regionale in Umbria, mentre dal giugno 2005 al 2007 ha presieduto l'associazione nazionale ambientalista Italia Nostra. Per il suo impegno nella tutela del paesaggio, tra il 2012 e il 2015 e' stato presidente onorario dell'Associazione italiana per la Wilderness Onlus.

Amico personale di Bettino Craxi, che fu suo testimone di nozze nel 1982 insieme ad Antonio Giolitti, Alberto Moravia e Goffredo Parise durante la cerimonia civile con cui si unì in matrimonio a Marina Lante della Rovere. Il rito religioso venne poi celebrato nel 2002. Dopo la morte di lei si era chiuso in un doloroso silenzio e solo dopo settimane aveva detto: "Mi sono reso conto che l'ho amata disperatamente. Marina si è fatta conoscere per quello che era, ha fatto saltare tutti i diaframmi e tutti le hanno voluto bene".