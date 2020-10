Roma, 1 ottobre 2020 - Si chiama Carlo Mazzone, come il 'Sor Magara' del calcio italiano. E mentre il mister romano cresceva i talenti di mezzo Belpaese spiegando loro i segreti del pallone, lui fa il prof di ICT e informatica al'istituto tecnico ITI 'G. B. B. Lucarelli' di Benevento. Segni particolari: è stato nominato tra i 10 finalisti del Global Teacher Prize 2020, premio in collaborazione con l'UNESCO che seleziona i migliori insegnanti al mondo. E ora può portare a casa il milione di dollari istituito dalla Varkey Foundation per il vincitore del riconoscimento che viene assegnato per la sesta volte. E' il premio più ingente nel suo genere in tutto il pianeta e seleziona docenti tra più di 12mila nomine provenienti da 140 Paesi del mondo. Per la prima volta tra i finalisti figura un italiano.

A presentare la candidatura dell'insegnante campano il comico, attore, scrittore e presentatore Stephen Fry. Che ha reso un commovente videotributo al lavoro del prof di Benevento. "Oggi sono lieto di annunciare che l'italiano Carlo Mazzone è tra i primi dieci finalisti del Global Teacher Prize 2020 - dice Fry nel filmato -. Carlo, ti sei laureato in informatica e hai iniziato a lavorare come consulente informatico, eppure insegnare è sempre stata la tua più grande passione", aggiunge. "Ora ispiri i tuoi studenti di ICT e informatica non solo ad eccellere nelle loro materie, ma anche a vincere le competizioni nazionali Junior Achievement", prosegue. "I tuoi libri di programmazione, come il volume su C e C++, non solo sono bestseller in Italia, ma sono utilizzati anche come testi ordinari nelle università", spiega Fry. "Congratulazioni Carlo e grazie per tutto quello che fai", conclude. Mazzopne insegna in un'area ad alto tasso di disoccupazione e la sua principale innovazione è stata creare materiale didattico basato su una vasta esperienza di quello che funziona realmente nel suo campo.

Detiene anche il titolo ufficiale di Animatore digitale, ovvero guida la realizzazione nella sua scuola del Piano Nazionale Scuola Digitale del Governo. Ha creato diverse piattaforme di e-learning per gestire e semplificare il lavoro degli studenti. Le lezioni sono incentrate sul principio del "vivariumware", una sorta di materiale di formazione essenziale che continuerà a incentivare e creare cose più grandi.