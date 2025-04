Carlo e Camilla a Roma: oggi da Mattarella e al Colosseo

08:21

Il post sui social

"Mentre iniziamo la nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l'ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un posto così speciale e con persone così meravigliose!". Lo scrivono re Carlo e la regina Camilla sui profili social della famiglia reale, aggiungendo in italiano: " A presto, Roma e Ravenna!". Al post sono allegate anche due fotografie che ritraggono i reali d'Inghilterra.