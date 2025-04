Carlo e Camilla con Papa Francesco, il misterioso regalo e la stretta di mano

Roma, 10 aprile 2025 – Sorridente e senza ossigeno: così Papa Francesco appare nella foto con Carlo e Camilla, ricevuti in udienza privata. La sala stampa vaticana ha diffuso stamattina l'immagine dell’incontro dei reali con il Pontefice a Casa Santa Marta. Anche Carlo e Camilla, vestiti di nero, appaiono sorridenti. Il re ha un piccolo pacchetto rosso in mano, non è chiaro se si tratti di un dono del Papa o sia a lui destinato, mentre la regina stringe la mano a Bergoglio seduto in poltrona. L’udienza privata era stata inizialmente annullata a causa delle condizioni del Pontefice, che si sta riprendendo da una polmonite bilaterale. Un incontro doppiamente speciale per i reali, nel giorno in cui festeggiano il loro anniversario di matrimonio.

I reali Carlo e Camilla a Casa Santa Marta con papa Francesco

Bergoglio ha espresso “i suoi migliori auguri alle Loro Maestà” per l’anniversario ed ha "augurato una pronta guarigione a Carlo III, malato di cancro", come si legge nel comunicato del Vaticano. Dall’altro lato, un portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere che "le Loro Maestà sono state felicissime che il Papa stesse abbastanza bene da accoglierli e che abbia potuto esprimere loro personalmente i suoi migliori auguri". Francesco era ricomparso a sorpresa anche domenica scorsa, al termine della Messa giubilare per i malati, per impartire una benedizione e salutare i fedeli. Era la prima volta che si mostrava in pubblico dopo le dimissioni dall'ospedale, il 23 marzo, ma in quell’occasione aveva le cannule nasali. Nella foto diffusa oggi, Bergoglio è nel suo appartamento a Santa Marta assieme ai reali che non indossano la mascherina. Secondo quanto si apprende, l'incontro è durato circa 20 minuti.

Re Carlo è in cura da oltre un anno per un cancro, la cui natura non è mai stata rivelata. Dopo aver sofferto per gli "effetti collaterali" della terapia, il monarca 76enne è stato brevemente ricoverato in ospedale il 27 marzo e si è riposato per diversi giorni, prima di riprendere gli impegni. Carlo III, capo supremo della Chiesa anglicana d'Inghilterra, avrebbe dovuto originariamente incontrare Francesco martedì, ma il loro incontro a margine della visita di Stato dei Reali in Italia era stato annullato "di comune accordo" con la Santa Sede.

Quando era Principe di Galles, Carlo ha visitato la Santa Sede in cinque occasioni: aprile 1985, aprile 2005 (per il funerale di Papa Giovanni Paolo II), aprile 2009, aprile 2017 e ottobre 2019 in occasione della canonizzazione del Cardinale John Henry Newman. Camilla, in qualità di Duchessa di Cornovaglia, lo ha accompagnato nell'aprile 2009 e nell'aprile 2017. Carlo è stato ricevuto in udienza da Papa Benedetto XVI durante la visita del 2009 e da Papa Francesco durante le visite del 2017 e del 2019. Nel 1982, aveva incontrato Papa Giovanni Paolo II a Canterbury durante la prima visita di un Papa su suolo britannico. La Regina Elisabetta II ha visitato la Santa Sede e l'Italia quattro volte, ogni volta accompagnata dal Principe Filippo, inclusa la visita l'ottobre 2000 per il Grande Giubileo del 2000.