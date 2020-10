Assisi, 10 ottobre 2020 - La Chiesa beatifica l’influencer di Dio, stroncato nel 2016 a soli quindici anni da una leucemia fulminante. Nel pomeriggio di oggi l’eterno giovane Carlo Acutis viene proclamato beato nella Basilica superiore di Assisi, terra del suo amatissimo San Francesco. Davanti a più di tremila devoti, il iegato pontificio, cardinale Agostino Vallini, ne ha celebrato "l'entusiasmo della giovinezza con il quale coltivò l'amicizia in Gesù". Quindi, una volta scoperta l'immagine di Carlo sull'altare, il porporato ha abbracciato la madre e il papà del ragazzo assunto a modello di santità nell'era digitale da papa Francesco. Decisivo per l'ascesa di Acutis agli altari il miracolo, a lui attribuito, della guarigione di un bambino brasiliano nato con una malformazione congenita al pancreas.

Chi era Carlo Acutis

Originario di Londra, ma cresciuto a Milano in una famiglia agiata – porta il nome del nonno, storico patron di Vittoria Assicurazioni –, il neo beato nella sua breve vita mette a frutto il talento informatico per accrescere la schiera di follower di Gesù. La mamma, Antonia Salzano, ha raccontato che il figlio giocava a fare lo scienziato informatico, realizzava i video e i montaggi con la sua telecamera e confezionava riviste online. Via via Acutis ha cominciato a studiare sui manuali specializzati, in uso nelle facoltà di ingegneria informatica, fino a diventare, da puro autodidatta, un programmatore sempre più esperto. Se per l'adolescente l’Eucarestia è “l’autostrada per il cielo“, la Rete diventa presto “veicolo di evangelizzazione e catechesi”. Sul web ancora oggi continua a riscuotere uno straordinario successo la mostra virtuale, da lui progettata alcuni mesi prima di morire, dedicata ai miracoli eucaristici. Presto Acutis potrebbe essere elevato dalla Santa Sede a patrono d’Internet. Per il momento resta il primo millennial ad essere beatificato, tra l’altro a tempi di record. Appena quattordici anni dopo la morte.

Eucarestia e devozione mariana scandiscono la breve vita del giovane che nelle scelte religiose non subisce l'influenza della famiglia, ma al contrario è lui stesso ad accrescere i genitori nella fede. E non solo loro, se è vero che il domestico indù di casa si converte al cristianesimo proprio alla luce della testimonianza di fede dell'adolescente. Che non rinuncia ai jeans, al pallone e alla passione per il trecking. Il grande. unico amore della sua breve vita, però, è Dio. Dodicenne Acutis decide di partecipare ogni giorno alla messa e di recitare quotidianamente il rosario. L’adorazione eucaristica lo convince del fatto che “quando ci si mette di fronte al sole, ci si abbronza, ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi”. Il rispetto per i sacerdoti non gli impedisce di discutere animatamente con un prete che dubita della dottrina sul Purgatorio e l'Inferno. Ad ispirarlo è comunque l’umile convinzione che “chi critica la Chiesa, critica se stesso“, a testimonianza di una visione ecclesiale larga e in scia col Vaticano II che nel popolo di Dio annovera sia i preti, sia i laici.

Pur essendo deceduto a Monza, Acutis è stato sepolto ad Assisi nel rispetto della sua volontà. Qualche giorno fa al Santuario della Spogliazione è stata aperta la sua tomba per consentirne la venerazione. Il giovane, vestito con una semplice tuta da ginnastica, sembrava che dormisse. Sui siti devozionisti si è gridato subito al miracolo. Per fugare ogni senzazionalismo, il vescovo della città umbra, Domenico Sorrentino, è subito intervenuto, precisando che il corpo non era incorrotto, ma trattato chimicamente per consentirne la pubblica esposizione. Senzazionalismi a parte conta la beatificazione di Acutis. Un giovane votato a una fede semplice, tradizionale, rassicurante (almeno per i vertici ecclesiali), al contempo anche un adolescente capace di navigare nel mare d’Internet senza paura, né pregiudizi per far conoscere Dio ai suoi coetanei. Questo sì, un miracolo.