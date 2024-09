Carignano (Torino), prende a martellate la moglie poi si butta dal terzo piano: è in fin di vita

Carignano (Torino), 30 settembre 2024 – Tentato femminicidio oggi a Carignano (Torino). Un uomo di 60 anni ha sferrato una martellata in testa alla moglie che dormiva accanto a lui. Poi si è buttato dalla finestra. Il volo dal terzo piano lo ha ridotto in fin di vita, è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale. La donna invece, 51 anni, è rimasta ferita solo leggermente.

I carabinieri ora dovranno fare luce sul movente. Marito e moglie sono dipendenti comunali. Secondo una prima ricostruzione, alla base del gesto potrebbe esserci un periodo di depressione.

A dare l’allarme sono stati i vicini. Hanno sentito le urla poi il tonfo e hanno chiamato le forze dell’ordine.