Genova, 27 marzo 2019 - Una bambina affetta da cardiopatia congenita e con una grave malformazione polmonare è stata salvata da una équipe dell’ospedale Gaslini di Genova che ha realizzato un autotrapianto polmonare articolato in più sedute operatorie in sequenza. È il primo caso su un paziente pediatrico.

La piccola paziente, 10 anni, di Varese, candidata a trapianto di cuore e polmone, era stata rifiutata più volte da altri ospedale in Italia e all’estero, data l’estrema fragilità delle sue condizioni. Ci sono voluti quattro interventi per recuperare dapprima la piena funzionalità del cuore, in seguito quella dei polmoni, e il ricorso a uno strumento di supporto cardiocircolatorio (Ecmo ovvero perfusione extracorporea) che sopperisce all’insufficienza di cuore e polmoni per ossigenare il sangue e distribuirlo a tutto l’organismo.

Oggi, dopo 75 giorni collegata alle macchine, la bambina è tornata a casa, riabilitata e autonoma, con la prospettiva di poter riprendere una vita soddisfacente, aggiunge l’ospedale. L’équipe multidisciplinare era composta da rianimatori, cardiologi, cardiochirurghi, anestesisti, infermieri, tecnici perfusionisti e fisioterapisti dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

LA MINISTRA GRILLO - "Complimenti all'equipe del Gaslini perché, con un intervento ad alta complessità, ha consentito a una bimba che non poteva fare il trapianto di recuperare la funzione polmonare. Queste sono le eccellenze che dobbiamo difendere. Auguro alla piccola un futuro splendido", scrive su Facebook la ministra della Salute, Giulia Grillo.

IL GOVERNATORE TOTI - "Grazie all'equipe dell'Ospedale Gaslini che ha salvato la vita a una bambina affetta da cardiopatia congenita e grave malformazione polmonare, realizzando per la prima volta un autotrapianto polmonare. Ora la piccola sta bene", posta invece il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un post sulla sua pagina Facebook.