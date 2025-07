L’allarme di Mattarella: “Carceri troppo affollate. Bisogna fermare i suicidi”

Roma, 30 giugno 2025 – I decreti sicurezza si affastellano, aumentano i reati perseguibili con il carcere, ma il sistema carcerario è ancora quello di cinquant’anni fa e il sovraffollamento è una questione “inaccettabile”. Sergio Mattarella non fa sconti al governo che non sembra avere davvero a cuore il problema, proclami a parte. Anche perché, sottolinea sempre il Capo dello Stato, al sovraffollamento corrisponde un aumento dei suicidi irrefrenabile. Strutture vecchie e senza il minimo di aderenza costituzionale ai valori minimi di civiltà, che rende ancora più colpevole l’inerzia della politica. Un monito che arriva all’inizio dell’estate, quando le difficoltà delle persone in custodia sfiorano la crudeltà.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica ha scelto un’occasione ufficiale per sferzare il governo sulla necessità di agire in varie direzioni. Incontrando il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Capo dello Stato ha lodato il lavoro, duro e professionale, delle forze che operano negli istituti. Certamente anch’esse vittime secondarie dell’inadeguatezza del sistema penale italiano. Si tratta di una vera e propria “emergenza nazionale”, ha sottolineato Mattarella, e non a caso il tema fu proposto alle Camere anche dal presidente Giorgio Napolitano che già nel 2013 sottolineava in un formalissimo messaggio alle Camere come “nelle carceri i detenuti vengono sottoposti quotidianamente, e in massa, a trattamenti inumani e degradanti”.

"Carceri: luoghi di recupero, non è palestra per nuovi reati”

Si è persa aderenza alle indicazioni della Costituzione, ha detto in sostanza Mattarella, quando si pensa al carcere come “solo luogo di custodia”, mentre la Carta prevede recupero, socialità e progettualità. “I luoghi di detenzione – ha spiegato davanti alla delegazione della polizia penitenziaria – non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al crimine, ma devono essere effettivamente rivolti al recupero. Ogni detenuto recuperato equivale a un vantaggio di sicurezza per la collettività oltre a essere un obiettivo costituzionale”.

Le patologie del sistema: “Emergenza sociale”

Il Capo dello Stato affronta le patologie carcerarie. Primo: “Le preoccupanti condizioni del sistema carcerario che è contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento”. Secondo: servono “urgenti interventi di manutenzione e ristrutturazione per porre rimedio alle condizioni strutturali inadeguate di molti istituti”.

Terzo: “Il difficile accesso alle cure sanitarie specialmente per i detenuti affetti da problemi di salute mentale”. Quarto: occorrono “nuove e più adeguate professionalità” e soprattutto mancano “operatori ed educatori” e “spazi di socialità”.

Quinto: il problema si risolve solo aprendo il portafoglio con “investimenti lungimiranti”. Nel cahier de doleance del Quirinale appare per ultimo il grido d’allarme per l’inaccettabile numero di suicidi nelle prigioni italiane: “È drammatico il problema dei suicidi nelle carceri che da troppo tempo non dà segni di arresto: si tratta di una emergenza sociale”.

L’appello: “Nordio ascolti le parole di Mattarella”

“Ora Nordio ascolti le parole di Mattarella”, ha osservato Walter Verini per il Pd. Subito arriva la risposta del Guardasigilli: “Grande è l’attenzione per le parole del Capo dello Stato sulle criticità del sistema penitenziario. La prevenzione dei fenomeni di autolesionismo e dei suicidi è la priorità di questo governo”. Dice la sua anche il sottosegretario Del Mastro Delle Vedove: “L’Italia deve dotarsi di un piano per l’edilizia penitenziaria, stiamo valutando interventi che consentano ai tossicodipendenti di accedere a strutture alternative dedicate ai percorsi di disintossicazione, che rappresentano il primo passo concreto verso il reinserimento sociale”.