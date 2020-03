Roma, 10 marzo 2020 - Sono stati arrestati in nottata 11 dei 34 evasi ieri dal carcere di Foggia, durante la protesta scatenata dalle nuove misure anti coronavirus. Le forze dell'ordine stanno eseguendo controlli anche nelle regioni limitrofe e, in particolare, in Molise dove alcuni dei 23 ricercati potrebbero aver trovato rifugio. Tra i fuggitivi ci sono anche personaggi ritenuti vicini alla criminalità organizzata del Gargano e di Bari, presunti rapinatori, coinvolti anche nelle indagini per gli assalti ai portavalori, qualcuno proveniente dal tarantino (sempre accusato di rapina) e anche un uomo, Cristoforo Aghilar, 37 anni, accusato dell'omicidio della madre della sua ex fidanzata avvenuto a ottobre del 2019,

Intanto si registrano tre detenuti morti per assunzione di farmaci, probabilmente metadone, in seguito all'assalto all'infermeria durante la rivolta scoppiata nel penitenziario di Rieti. I carcerati sono stati portati all'ospedale De Lellis, che dista poche centinaia di metri del carcere, ma per loro non c'è stato nulla da fare.

E' rientrata invece la protesta dei detenuti nel carcere Ucciardone di Palermo, dove ieri si è registrato anche un tentativo di evasione.

I detenuti hanno anche bruciato carte e lenzuola dalle finestre delle celle, iniziando a sbattere contro le sbarre oggetti di metallo. Proteste anche nell'altro penitenziario del capoluogo siciliano, il Pagliarelli.

Rientrata anche la rivolta nel penitenziario di Cavadonna, alla periferia sud di Siracusa. Anche qui una settantina di persone ha dato fuoco a lenzualo e danneggiato arredi. Alla fine i detenuti, controllati a vista dagli agenti della polizia penitenziaria, hanno poi chiesto di parlare con il direttore del carcere

chiedendo di portare all'attenzione del governo alcune delle loro richieste, tra cui l'alleggerimento della stretta sui colloqui.