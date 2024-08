Sovraffollamento carceri, l’ipotesi: domiciliari o affidamento in prova per pene residue brevi

Roma, 16 agosto 2024 – Carceri sempre più polveriera in Italia tra sovraffollamento, condizioni al limite della vivibilità e organico sotto il livello di guardia. Per arginare il problema, che ha fatto registrare diversi suicidi di detenuti e, da ultimo, disordini con sei agenti feriti a Torino, si stanno valutando misure alternative alla detenzione in cella, tra cui i domiciliari o l'affidamento in prova, per quei detenuti condannati per reati non ostativi, e che devono scontare pene residue entro un anno. È questa una delle ipotesi – a quanto si apprende da fonti vicine al dossier carceri – prese in considerazione dal ministero della Giustizia.

La proposta, in realtà non nuova, è emersa già lo scorso 7 agosto in occasione dell'incontro del ministro con il Garante dei detenuti e gli stessi garanti regionali, e punterebbe anzitutto al contrasto del fenomeno del sovraffollamento carcerario, con un abbassamento di migliaia posti nelle carceri italiane.

I numeri dell’emergenza

Sessantatrè suicidi di detenuti in carcere in meno di otto mesi, da gennaio al 16 agosto 2024. Il dato, diffuso dal Garante dei detenuti, fa registrare un aumento preoccupante: +19 casi rispetto allo stesso periodo del 2023 e +11 rispetto al 2022. L'età media è di circa 40 anni.

Delle persone morte per suicidio, 61 erano uomini e 2 donne. Riguardo alla nazionalità, 33 erano italiani (pari al 52%) e 30 stranieri (pari al 48%), provenienti da 15 Paesi. Le fasce d'età più presenti sono quelle tra i 26 e i 39 anni (30 persone) e tra i 40 e i 55 anni (16 persone). Altre 7 persone avevano tra 18 e 25 anni e 9 persone avevano un’età compresa tra 56 e 69 anni. Soltanto un detenuto suicida era ultrasettantenne.

Per quanto riguarda la posizione giuridica, 24 persone (38,1 %) erano in attesa di primo giudizio, 26 erano state giudicate in via definitiva e condannate (41,3%), mentre 8 avevano una posizione cosiddetta "mista con definitivo”, cioè avevano almeno una condanna definitiva e altri procedimenti penali in corso.