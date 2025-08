Carambola mortale sull’A1

Un lampo poi il buio. Il rumore, acuto, delle lamiere che si accartocciano e il silenzio di vite che si spengono. Tre morti e quindici feriti, uno in gravi condizioni, traffico in tilt, Italia divisa in due per ore nel tratto tra Arezzo e il Valdarno, sull’autostrada A1. Lamiere come carta, un groviglio di veicoli in quello che gli automobilisti bloccati in coda su entrambe le corsie, descrivono come un maxi tamponamento a catena, probabilmente innestato da un tir piombato su una colonna di veicoli che procedevano in maniera rallentata lungo la corsia nord, in direzione di Firenze. Tra quei veicoli, c’era anche l’ambulanza, che nell’impatto violentissimo è stata schiacciata tra due camion e pressata contro il guard rail.

Non è rimasto nulla se non una ragnatela inestricabile di vetri e telai che ha bloccato e ucciso Gianni Trappolini, 56 anni autista del mezzo di soccorso della Misericordia di Terranuova (in Valdarno), Giulia Santoni, 23 anni volontaria e Franco Lovari, 70 anni. Vivevano tutti nella vallata aretina. Sono morti in quell’ambulanza che ogni giorno corre da un capo all’altro della provincia per salvare vite. Come ieri mattina: Gianni Trappolini, un pioniere della Misericordia, in servizio da 35 anni nella sede terranuovese, e Giulia la "matricola" - indossava già la divisa azzurra dei volontari ma aveva deciso di impiegare il periodo di servizio civile nella grande famiglia del volontariato - avevano accompagnato Franco Lovari all’ospedale di Arezzo per alcuni accertamenti e lo stavano riportando all’ospedale di Montevarchi. Lì, poco dopo le 11, in quella lingua d’asfalto che collega Arezzo al Valdarno, le loro vite si sono fermate. I corpi sono stati liberati dall’abitacolo solo nel primo pomeriggio, con un lungo e meticoloso lavoro dei vigili del fuoco.

Uno schianto pauroso: coinvolti due tir, un’auto con roulotte e un pullman colpito solo in parte. Una scena agghiacciante all’arrivo dei soccorritori: un camion "appeso" sul guard rail, un altro ribaltato su un fianco. L’autista del tir piombato sulla colonna di veicoli è rimasto intrappolato all’interno della cabina: anche nel suo caso i vigili hanno lavorato a lungo per creare un varco ai soccorritori. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stato trasferito all’ospedale di Firenze in codice rosso, a bordo dell’elisoccorso Pegaso. Gli automobilisti feriti sono stati accompagnati negli ospedali di Arezzo e Montevarchi, nessuno di loro è in pericolo di vita. Ma tutti hanno negli occhi il terrore di quello che è accaduto nello spazio di pochi minuti. Alcune persone in preda a crisi di panico e di pianto, sono state prese in carico dai soccorritori a poche decine di metri dal luogo dell’incidente.

In campo la task force grandi emergenze della Asl aretina con gli specialisti del 118 che hanno operato insieme a squadre dei vigili del fuoco di Arezzo, Montevarchi e Firenze. Si sono fermati a dare supporto anche i pompieri di una squadra di Torino con dieci professionisti: stavano transitando di rientro da Roma in servizio al Giubileo dei giovani.

Le corsie dell’Autosole sono rimaste chiuse al traffico in entrambe le direzione di marcia per alcune ore lungo il tratto tra Arezzo e Montevarchi e sono state istituite uscite obbligatorie al casello di Arezzo in direzione di Firenze e a quello del Valdarno verso Roma. Molti camion costretti a lasciare l’Autostrada hanno utilizzato le due "varianti" parallele ma il traffico in tutta la zona e nelle strade statali alternative, ha subito pesanti ripercussioni per tutta la giornata.