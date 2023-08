Carambola d’auto Travolto sul marciapiede Muore a 18 anni dopo ore di agonia

di Nicola Palma

e Marianna Vazzana

Karl era di casa a Milano: ci andava almeno una volta all’anno con i genitori, libanesi con passaporto anche canadese. Martedì pomeriggio, era con papà e mamma, all’incrocio tra viale Umbria e via Colletta, a due passi da piazzale Lodi: qualche ora prima, un’amica della famiglia Nasr aveva consigliato ai tre di andare a visitare il Museo della Scienza e della Tecnologia. Fermi al semaforo in attesa del verde, quell’incrocio non lo hanno mai attraversato: una micidiale carambola tra due auto è costata la vita al neo diciottenne (era diventato maggiorenne il 25 giugno), che è rimasto schiacciato tra la parte anteriore di una supercar e un palo della luce. I vigili del fuoco lo hanno liberato dalla trappola letale, ma la corsa al Niguarda e il successivo intervento chirurgico per salvargli la vita non sono stati sufficienti: Karl è deceduto nella notte.

I genitori, di 52 e 57 anni, non hanno retto allo choc di quello schianto in diretta: la madre, investita solo di striscio, e il padre, illeso, si sono sentiti male, tanto che pure loro hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Sull’ennesimo morto della strada, che si aggiunge a un tragico elenco che solo nel 2022 conta secondo l’Istat 3.159 decessi (quasi nove al giorno), la Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale: i nomi dei conducenti delle due macchine potrebbero essere iscritti a breve nel registro degli indagati come atto di garanzia, in vista dell’autopsia e dell’esito degli accertamenti della polizia locale.

In realtà, una ricostruzione più o meno definitiva esiste già. Qualche minuto prima delle 13.30, la Renault Captur guidata dalla trentottenne C.R., supera l’ultimo semaforo di viale Umbria in direzione piazzale Lodi: la segnaletica verticale impone di andare solo dritti, ma l’automobilista svolta a sinistra, compiendo una prima manovra vietata, e percorre perpendicolarmente le due corsie della carreggiata centrale, riservata ad autobus e taxi, per poi svoltare ancora a sinistra nel controviale opposto. In sintesi: un’inversione a U con una preferenziale di mezzo. Nella parte finale, però, incrocia la strada di una RS7 nera, supercar da 140mila euro con soli sette esemplari in tutta Italia. Al volante c’è F.C., 51 anni, dipendente di una rivendita d’auto: sta andando a consegnare l’Audi al neoproprietario, che lo sta aspettando sotto casa, a circa duecento metri di distanza, per regalarla al figlio per il suo ventisettesimo compleanno.

La RS7 quasi certamente ha il verde, ma all’improvviso si ritrova la Captur sulla sua traiettoria: forse il conducente cerca di sterzare all’ultimo a destra per evitare lo scontro, ma l’auto viene centrata dalla Renault sulla fiancata sinistra; la violenza dell’impatto spinge la RS7 verso il marciapiedi, proprio nel punto in cui la famiglia Nasr sta attendendo il verde per attraversare. Karl non ha nemmeno il tempo di muoversi: la supercar abbatte il semaforo per i pedoni e gli piomba addosso.

Una dinamica che, se confermata dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza e dalle dichiarazioni di eventuali testimoni, farebbe ricadere la responsabilità dello schianto sulla donna al volante della Captur.

In ogni caso, gli approfondimenti tecnici dei vigili si concentreranno pure sulla velocità dei due veicoli: gli evidenti danni alle carrozzerie lasciano ipotizzare che almeno una delle auto stesse viaggiando a una velocità superiore ai 50 chilometri orari, ma si tratta di ipotesi da confermare con le immagini degli occhi elettronici o con l’analisi delle centraline delle macchine. Verifiche pure sui cellulari, per capire se i conducenti siano stati distratti in qualche modo dai telefoni mentre stavano guidando.