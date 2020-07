Piacenza, 28 luglio 2020 - Mentre continuano le indagini sulla caserma Levante di Piacenza - dove nei giorni scorsi sono stati arrestati 6 carabinieri - si sono presentati oggi alla stampa i nuovi vertici del comando, in servizio da ieri per sostituire i precedenti ufficiali assegnati ad altro incarico per volere dell'Arma.

Quando potrà riaprire la caserma? I tempi non saranno brevi. "La magistratura sta facendo accertamenti, sopralluoghi, repertamenti - dice il nuovo comandante Paolo Abrate - Noi confidiamo" che la caserma Levante possa riaprire "nel più breve tempo possibile, fermo restando le procedure di accertamento. Perché sono comunque attività lunghe, complesse, che vanno fatte bene".

E aggiunge: "La cosa importante è che attraverso le due stazioni mobili assicuriamo ai cittadini la possibilità di essere ricevuti".

Ancora: "Il mio obiettivo personale e dei miei collaboratori è di guadagnare la fiducia, la si guadagna giorno per giorno, con i fatti. La mia promessa è di dedicare ogni mia forza ed energia alla tutela della cittadinanza di Piacenza".

Di certo la "bufera" giudiziaria "è stata una cosa che ci ha colpito molto nel nostro cuore e nella nostra intimità - continua Abrate - Noi siamo un'istituzione che dedica tanto della propria individualità al servizio della cittadinanza" e per questo, la vicenda della caserma di via Caccialupo, ancora sotto sequestro, "è una cosa che ci ha segnato molto". "Mi sento onorato", ha aggiunto il neo comandante provinciale, "di essere qui a Piacenza, di poter portare questa divisa nella città e nella provincia. Non è semplice, ma lo faccio veramente con orgoglio, perché so quanto i miei carabinieri si impegnano, quindi, è' giusto affrontare a testa alta la nostra quotidianità".

La procura di Piacenza accusa alcuni dei carabinieri arrestati di aver eseguito arresti illegali anche a fini di carriera per poter 'superare' in termini numerici colleghi di altre stazioni. "Gli arresti sono disciplinati dal codice di procedura penale, quando uno viola le norme del codice deve essere arrestato. Chiederò ai miei carabinieri - ha detto il colonnello Abrate - il massimo impegno e la massima aderenza al dettato normativo finalizzato a svolgere l'attività preventiva e repressiva". Gli arresti, dunque, dovranno essere eseguiti nei confronti di persone perché queste ultime "minacciano la collettivita'", ha concluso il nuovo comandante.

Chi è il nuovo comandante

Accanto al comandante Abrate ci sono i due nuovi capi rispettivamente del Reparto operativo e del Nucleo investigativo, Alfredo Beveroni e Lorenzo Provenzano. Il colonnello Abrate, 45 anni, nato a Bressanone (Bolzano), sposato e con due figli di 7 e 2 anni, ha frequentato il 176esimo corso dell'Accademia militare di Modena (1994-1996) e quello di Applicazione presso la Scuola ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma (1996-1999). Si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma nel 1999. Nel 2015 ha conseguito il titolo 'I.S.S.M.I.' (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze) al Centro Alti Studi della Difesa di Roma.

Tra i vari incarichi, Abrate è stato comandante della compagnia carabinieri di Scalea (Cosenza) dal 2002 al 2005, comandante della compagnia di Venezia dal 2005 al 2007, addetto al comando generale dell'Arma (Uffici Operazioni, Legislazione e Cooperazione internazionale) dal 2007 al 2017, addetto al comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma nel 2017, comandante del Gruppo carabinieri di Milano dal 2017 al 2020 e rappresentante dell'Arma nell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lombardia da febbraio a luglio 2020. Negli anni è stato insignito della Croce d'oro per anzianità di servizio militare e della Medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando.